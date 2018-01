“Una Mujer Fantástica” va a los premios Oscar como mejor película extranjera

La película chilena “Una Mujer Fantástica” fue nominada a los premios Oscar 2018, sumando un nuevo reconocimiento a los que ha recibido durante el último año.

En diciembre se dio a conocer que la película chilena era una de las nueve cintas preseleccionadas para ser nominadas como Mejor Película Extranjera, el único largometraje latino entre los postulantes que también incluyen a “In the Fade” (Fatih Akin, Alemania),”On Body and Soul” (Ildikó Enyedi, Hungría), “Foxtrot” (Samuel Maoz, Isarael), “The Insult” (Ziad Doueiri, El Líbano), “Loveless” (Andrey Zvyagintsev, Rusia), “Félicité” (Alain Gomis, Senegal), “The Wound, (John Trengove, Sudáfrica) y “The Square” (Ruben Östlund, Suecia).

En los pasados Globos de Oro, el largometraje de Sebastián Lelio competirá en la categoría de Mejor Película Extranjera junto a First They Killed My Father, de Angelina Jolie, considerada película camboyana; la alemana In the Fade, de Fatih Akin (ganadora del premio); la rusa Loveless, de Andrey Zvyagintsev, y la sueca The Square, de Robert Ostlund.

La película se lanzó hace casi un año en el prestigioso Festival Internacional del Cine de Berlín, donde ganó Oso de Plata al Mejor Guión. A partir de ese entonces el filme ha cosechado una serie de reconocimientos,

La cinta está protagonizada por la actriz tránsgenero Daniela Vega y cuenta la historia de Marina, una mujer transexual que debe enfrentar la muerte repentina de su pareja, Orlando (Francisco Reyes), veinte años mayor.

