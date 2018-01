Residente desató la euforia en la jornada inaugural de Olmué 2018

Euforia total. Eso fue lo que desató el músico puertorriqueño Residente en su debut en el Festival del Huaso de Olmué, donde encendió una gran fiesta a un nivel pocas veces visto en El Patagual.

Gritos ensordecedores en cada pausa y un coro masivo para cada tema fueron la tónica durante el show que realizó el ex líder de Calle 13, quien convocó a un público mayoritariamente joven que le derrochó devoción desde que pisó el escenario junto a la banda que lo acompaña ahora en su camino en solitario.

El artista comenzó su presentación con su premiada canción “Somos Anormales”, para seguir con otros éxitos de entre los que destacó “Atrevete-te-te”.

Como acostumbra en sus shows Residente usó el escenario para hacer críticas sociales, las que en esta oportunidad se centraron en el rechazo por la instalación de torres de alta tensión en la Cuesta La Dormida. También se dio el tiempo para pedir “Educación gratuita y de calidad”.

En pleno escenario desclasificó un polémico momento que vivió tras su paso por la Quinta Vergara en 2011, cuando estuvo con Calle 13.

El cantante relató lo sucedido la madrugada siguiente de su presentación ante el “Monstruo”, y donde se subió al escenario con la leyenda “Fuerza Mapuche” en la espalda, lo cual le provocó problemas.

Residente indicó que tras el show “me vinieron a sacar del país me fueron a buscar al helipuerto del hotel, era mi cumpleaños de hecho, me acuerdo que era mi cumpleaños. Nos fueron a buscar y me dijeron que no podía hablar de cosas ‘políticas’”.

“Yo no tengo nada en contra de nadie, simplemente las cosas injustas me molestan y me encabronan”, agregó.

Tras esto, invitó a grupos que están en contra de las torres de alta tensión en Cardones – Polpaico y la termoeléctrica Los Rulos.

Tras poco más de una hora de música, baile y energía, el puertorriqueño cerró la fiesta a lo grande con “Vamos a portarnos mal”, dejando al público en llamas de cara a una jornada que se extenderá hasta entrada la madrugada, con el show de los chilenos de Moral Distraída.

FOTO: JOSE MOLINA BRIONES. Diario Crónica

