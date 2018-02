Animador Eduardo Fuentes sufre de cáncer de Tiroides

Impacto ha causado en Limache la noticia dada por el animador y periodista Eduardo Fuentes, quien anunció padecer cáncer a la tiroides.

El profesional, quien se gano el aprecio y cariño de los limachinos por sus recientes trabajos en la Fiesta del Tomate y en el Festival “Limache vive el Folklore” informó a través de su cuenta de Facebook que este día martes se sometería a una operación para extraer su tiroides,

Eduardo Fuentes indicó, a través de su pagina en la red social que a mediados de diciembre sintió un dolor extraño en la espalda, por lo que fue a la clínica. “Entre los exámenes realizados notaron los médicos que mi colesterol estaba muy alterado. Interconsulta con un internista, luego con un endocrino para ver si había algún desorden hormonal que justificara ese nivel de colesterol”, siendo diagnosticado posteriormente con una Tiroiditis Hashimoto.

Dijo que “Dentro del universo de esta enfermedad es el de mejor pronóstico y tratamiento. La palabra asusta y ciertamente me asusté y preocupé. Sí, también solté unas lagrimas“, agregando que “había visto el cáncer en mi mamá, ella falleció de esta enfermedad. Me dio miedo, me preocupé, me asusté. Pero afortunadamente tengo una familia preciosa, una mujer que es una todo terreno y una hija aliciente en mi existencia”, aseguró.

Eduardo Fuentes agregó que “Quiero detenerme en cuán importante es chequearse con frecuencia para no encontrarse con noticias cuando sean realmente malas”, dijo, haciendo hincapié en la prevención como elemento fundamental ante toda enfermedad.

