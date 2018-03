Marga Marga celebró su octavo aniversario y homenajeó al primer gobernador de la provincia, Arturo Longton Guerrero

En un concurrido acto realizado en el frontis de la Gobernación Provincial de Marga Marga, el gobernador provincial Christian Cárdenas, encabezó un homenaje que se realizó a quien fuera el primer jefe provincial de Marga Marga, abogado Arturo Longton Guerrero.

La ceremonia se realizó durante la celebración del octavo aniversario de la provincia, que conforman las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué.

En la actividad, se develó una placa que recuerda a la primera autoridad que tuvo la Gobernación, entre los años 2010 y 2012, y quien también fuera alcalde de Quilpué y Valparaíso, y diputado por el antiguo distrito 12.

En la ocasión, tomaron parte la familia de Longton Herrera, así como el senador Francisco Chahuán, el diputado Marcelo Schilling, alcaldes y autoridades que asumirán a contar del próximo 11 de marzo.

Tras la jornada, el gobernador, Christian Cárdenas, expresó que “creemos que hoy día, para que avance nuestro país, tenemos que estar todos unidos bajo un mismo horizonte que es Chile y en ese sentido, este gesto que nosotros hacemos, es un acto republicano en el cual se hace un homenaje al primer gobernador de la provincia de Marga Marga, es una actividad que nosotros la vemos como la forma de expresar que, a las personas que asuman este nuevo Gobierno, les vaya bien”.

Cárdenas, añadió que “yo creo que el hecho de una revolución que existe en nuestro país no es solamente decir que vamos hacer algo distinto, ponernos una capucha o hacer algún tipo de acto de otras características, lo que nosotros queremos es que la revolución de nuestro país sea enfocada en que, pensar distinto, también nos puede unir”.

La consejera regional electa y quien fuera esposa de Longton, Amelia Herrera, comentó que “esta iniciativa es una sorpresa muy grata porque demuestra el criterio republicano de un hombre joven como Christian, que decidió hacer este homenaje en reconocimiento justamente a la tolerancia, a la no discriminación y al saber que, más allá de la política, somos seres humanos, más allá de los partidos somos personas que tenemos las mismas sensaciones, todos tenemos alegrías y tristezas y que, en esta vida lo que prima es que debemos ayudarnos y darnos la mano”.

En tanto, el diputado electo Andrés Longton, hijo de Arturo Longton, opinó que “el homenaje a mí me emociona en lo particular porque esta casa (que alberga a la Gobernación de Marga Marga) la eligió mi papá, acá lo visité muchas veces, entonces cuando paso por acá siempre digo ´aquí vivió mi papá´. Yo he compartido mucho con mis padres en sus lugares de trabajo, por lo tanto, me tocó vivir en carne propia cómo mis padres desarrollaban la labor pública. Yo sé que acá él pasó sus mejores años, junto con el Congreso. Por lo tanto, yo destacó principalmente la figura de Christian Cárdenas porque es la forma de política que queremos hacer hoy en día, independiente de los colores políticos reconocer los liderazgos, trayectoria y a una persona que entregó su vida por los demás”.

La recientemente designada gobernadora provincial de Marga Marga, Carolina Corti, se refirió a lo que será su labor a contar del 11 de marzo, sobre lo cual señaló que que “voy a entregar lo mejor de mí de todas maneras para que trabajemos en conjunto con todas las autoridades locales, hoy día yo creo que el trabajo en equipo es lo que definitivamente da los resultados correspondientes para seguir avanzando en esta Gobernación que, además, acaban de develar la placa de Arturo Longton Guerrero quien fue mi mentor en muchos aspectos”.

