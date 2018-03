Buscan revertir decisión de no reducir velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora en zonas urbanas

Manifestar su desacuerdo al rechazo de bajar la velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora en zonas urbanas expresó la Fundación Kupher, junto a la organizaciones Andes Chile ONG y The Amazing Bike, tras reunirse esta mañana a las afueras del Congreso Nacional, en Valparaíso. En la oportunidad además estuvieron presentes el senador Juan Ignacio Latorre (RD) y el diputado Rodrigo González (PS), quienes entregaron su apoyo a las agrupaciones presentes y se comprometieron a desarrollar diversas acciones para revertir la decisión tomada por el Senado.

La presidenta de la Fundación Kupher, Claudia Tapia, afirmó que “solicitamos a los senadores que se preocupen de la vida de los seres humanos, más allá de la velocidad o los tacos. Todos queremos llegar a nuestras casas vivos, ese es nuestro llamado, por eso estamos apoyando la reducción de 60 a 50 kilómetros por hora en zonas urbanas. Es algo necesario, no puede ser que el Senado esté a favor de la velocidad y no de la vida”.

Por su parte, el director de Andes Chile ONG, Juan Benavides, sostuvo que “nuestro llamado como ciclistas es principalmente a los senadores que no estuvieron en sala al momento de votar. Esto se perdió por cuatro votos, muchos se comprometieron y no estaban, no llegaron. La derecha votó en bloque y rechazó este proyecto. Creemos que es necesario bajar la velocidad no por un tema ideológico, sino porque la gente muere a 60 kilómetros por hora”.

Por su parte, el senador de la Región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre (RD), manifestó que “lamentablemente esto fue rechazado con un apoyo en bloque de la derecha y con un doble discurso, porque ellos dicen ser próvida, pero ante un proyecto muy concreto que defiende la vida no concurrieron con su voto. Lo que hicimos con algunos senadores fue presentar una moción para discutir solo este artículo, pero eso va a depender de la voluntad del presidente de la comisión y podría tardar hasta un año”.

En tanto, el diputado Rodrigo González (PS), comentó que “vamos a pedir una audiencia con el nuevo ministro de Transportes y con las más altas autoridades, porque no es posible que, por una mera tramitación, una iniciativa como ésta se demore un año. Estamos trabajando junto a la Fundación Kupher en un proyecto que incrementa las penas y hace responsable a las personas que conducen irresponsablemente, para que no se produzcan accidentes”.

Fundación Kupher y las organizaciones presentes además invitaron a la comunidad y autoridades que se deseen sumar a una manifestación pacífica por la reducción de la velocidad en zonas urbanas. Esta actividad se llevará a cabo el próximo jueves 22 de marzo, a las 19 horas, en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso. Desde allí se iniciará un recorrido por las calles céntricas de la ciudad puerto, con ciclistas y peatones, para expresar su descontento a esta medida que solamente busca salvar la vida de las personas.