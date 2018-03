Gobernadora de Marga Marga y seremi de Transportes fiscalizaron buses interurbanos previo a Semana Santa

La gobernadora provincial de Marga Marga, María Carolina Corti, y el secretario regional ministerial de Transportes, Gerard Oliger, participaron en una fiscalización a buses interurbanos desarrollada este jueves en el Terminal de Buses de Quilpué.

La actividad se realizó en el marco del inicio del fin de semana largo de Semana Santa y consideró, además, la entrega de folletería con recomendaciones de seguridad para pasajeros y conductores. Junto con ello, se verificó el estado de las máquinas.

Al respecto, la gobernadora realizó una serie de recomendaciones para quienes lleguen a la provincia por las distintas rutas de acceso como cuesta La Dormida, Ruta Lo Orozco, Troncal Sur o Ruta 60.

“Nuestra provincia tiene como objetivo que este fin de semana largo nosotros podamos evitar la mayor cantidad de accidentes posibles. Dado que es un fin de semana extenso es necesario recomendarles a las familias todas las medidas de seguridad que significan el cinturón de seguridad, la velocidad, no consumir alcohol si va a manejar. Es un fin de semana familiar, que hay que disfrutarlo con tranquilidad, por tanto van a llegar visitantes desde distintos puntos de acceso desde la provincia, desde La Dormida, Lo Orozco, y vamos a tener harto tráfico”, indicó.

En tanto, el seremi de Transportes se refirió respecto de quién es la responsabilidad en caso que un pasajero no utilice su cinturón de seguridad a bordo de un bus interurbano.

“El pasajero es multado y no es una multa pequeña, entonces invitamos a la responsabilidad. Nosotros no queremos llenarnos de partes sino queremos llenarnos de buenas noticias, no de noticias donde hay personas fallecidas o lesionadas, y que ese elemento de seguridad siga siendo un elemento exitoso. De hecho, estos siete años en que ha funcionado la norma de la obligatoriedad del cinturón de seguridad han sido muy buenos”.

Los pasajeros fueron informados que entre los elementos que deben cerciorarse que se encuentren en buenas condiciones están los cinturones de seguridad y el panel electrónico del bus donde se indica la velocidad en que circula. De la misma forma, también está prohibido el transporte de personas de pie.

Cabe señalar que a 7 años desde la entrada en vigencia de la ley que obliga el uso del cinturón de seguridad en buses interurbanos, se mantiene la tendencia a la baja de los fallecidos en accidentes de tránsito en estas máquinas. Por ello, lo que se busca hoy es aumentar el uso del cinturón de seguridad en todo tipo de vehículos.