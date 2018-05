Corte de apelaciones de Valparaiso verá finalmente recurso de admisibilidad para dejar nulo juicio a ex concejala Cythia Marin.

Fue descartado el hecho que la Corte Suprema haya declarado admisible el recurso de nulidad del juicio oral contra la exconcejala de Limache, Cynthia Marín.

La afirmación fue hecha por el fiscal de la Unidad Anticorrupción de Valparaíso, Patricio Toro, quién desmintió así al abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, quien había asegurado a El Mercurio de Valparaíso que el máximo tribunal de alzada había acogido la admisibilidad del recurso destinado a anular el juicio efectuado en contra de Cynthia Marin y que le significo una condena de 10 años y un día de 10 años y un día de presidio efectivo por delitos reiterados de fraude al Fisco.

El persecutor regional indicó que de esta forma queda en manos del tribunal de alzada de Valparaíso el acoger o rechazar la admisibilidad presentada. “la resolución que ha tomado la Corte Suprema también considera la resolución que la admisibilidad de recursos, esto es los cuestionamientos que se presentaron por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), han de ser conocidos por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Por tanto, queda pendiente que la Corte de Apelaciones de Valparaíso se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso del señor Manríquez, como también del recurso del defensor de la otra condenada, Catherine Carrasco (sentenciada a cinco años y un día de presidio por su complicidad en este ilícito)”.

En ese sentido, argumentó que “si la Corte Suprema hubiese estimado que la causal invocada, los fundamentos de la causal invocada por el abogado Juan Carlos Manríquez fueran de la gravedad que él indica en su presentación, hubiese conocido el recurso de nulidad. Pero como finalmente desprende de los fundamentos del recurso que no se dan los supuestos alegados por el escrito del señor Manríquez, en el sentido que es una causal que deba conocer la Corte Suprema, lo que hace la Corte Suprema, al no considerarlo grave por no constituir la argumentación de ese escrito una vulneración de garantías, es resolver que la Corte de Apelaciones sea la que conozca estos argumentos”.En definitiva, “sólo se ha resuelto una cuestión de competencias.

Las causales invocadas en el escrito del abogado defensor de Cynthia Marín no son de conocimiento, por los fundamentos del escrito, de la Corte Suprema. Son de conocimiento sólo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso”, enfatizó Toro.