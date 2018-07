Frente a la Moneda lesbianas y bisexuales protestaron por nulos avances en caso de Nicole Saavedra

Con banderas y pancartas, un grupo de personas representantes de la comunidad de trans, lesbianas y bisexuales, realizaron una manifestación pacífica en el frontis del palacio de La Moneda, a dos días de que se conmemore el Día de la Visibilidad Lésbica.

La iniciativa, buscó rechazar de forma pública los crímenes de odio y solicitar a las autoridades una mayor investigación.

Según Claudia Amigo, una de las fundadoras de Familia es Familia Chile, organización que participó en la concentración, en el país, son necesarias más políticas que puedan defender y proteger a las mujeres lesbianas o bisexuales, agregando que el 40% de las mujeres han sido obligadas por sus familias a tomar terapias psiquiátricas. “No hay políticas que las proteja, ni siquiera un cuerpo legal que las resguarde de no ser asesinadas en las calles. También falta educación no sexista que pueda enseñarle a la población que existimos. Cada año que nos juntamos es para decir que estamos acá y que necesitamos el mismo respeto”, agregó.

Asimismo, esta manifestación integró las reclamaciones por el caso de Nicole Saavedra, joven lesbiana que fue asesinada en 2016 en Limache. La abogada de la familia, Silvana del Valle, recordó que hasta ahora no existe ningún sospechoso del crimen. “Nosotros creemos que este caso refleja cómo la justicia está actuando con crímenes contra mujeres lesbianas. Las policías y los tribunales de justicia no realizan las acciones con la prontitud que lo hacen cuando se trata de delitos contra la propiedad. Eso significa que empiezan a pasar los años y que las familias de quienes han sido asesinadas no encuentran justicia”, apeló.