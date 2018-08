Vaticano expulsó del sacerdocio al presbitero Jaime Da Fonseca, ex párroco de Quilpué

En tanto, por parte de los denunciantes, cuestionaron la resolución por la tardanza: “22 años después la Iglesia por fin nos creyó pero creo que es un poco tarde. Jaime da Fonseca era el Karadima de la Quinta Región porque habían muchos, muchos niños abusados. Lamentablemente él también hizo una escuela, igual que Karadima donde destrozó la mente y la moral de muchos sacerdotes“, aseguró Mauricio Pulgar, uno de los denunciantes y ex seminarista.

“Obviamente es una pena absolutamente importante pero que lamentablemente los laicos católicos no van a tener cómo saber si lo que nosotros dijimos era verdad o no, porque él ya no está accesible para nadie, él ya se fue de Chile“, agregó.