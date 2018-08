Piñera materializó el primer cambio de gabinete de su nuevo periódo

A días de que se cumplan cinco meses del inicio del segundo gobierno de Sebastián Piñera, todos los ministros tuvieron que reunirse en La Moneda ¿La razón? El primer cambio de gabinete que hizo que algunos de ellos se despidieran prematuramente de sus cargos.

Las modificaciones se dan en medio del aumento en la desaprobación del gabinete, de un 33% al 55%, y una caída en la aprobación, de un 43% al 35%, todo según la última encuesta Cadem. Estos son los que se despiden de La Moneda.

Varela encabeza la salida

El peor evaluado de la lista es Gerardo Varela, el saliente ministro de Educación, recibió críticas durante su gestión debido principalmente a sus polémicas frases en temas como educación sexual o el financiamiento de los establecimientos educacionales con problemas de infraestructura.

El abogado, quien será reemplazado por Marcela Cubillos hasta ahora ministra de Medio Ambiente, tuvo el respaldo público del Presidente en más de una oportunidad. Sin embargo, el apoyo se acabó esta tarde cuando Gerardo Varela, el quinto ministro de Educación de Piñera, tuvo que decir adios La Moneda.

La última polémica frase de Varela provocó críticas de la oposición y estudiantes quienes aseguraban que el ex ministro no aguantaba un día más en el cargo. “Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio le arregle el techo a un colegio que tiene goteras o una sala de clases que tiene el piso malo y yo me pregunto, ¿por qué no hacen un bingo?, aseguró Varela.

Pérez fuera de Cultura

Otra de las secretarias de estado que ya no forma parte del equipo de ministros del mandatario es Alejandra Pérez, quien estaba a la cabeza del Ministerio de las culturas, el patrimonio y las artes. Y es que pese a que aún se desconocen las razones de su salida, no sería raro relacionarla con sus poco afortunadas declaraciones desde que asumió el cargo.

Una de ellas es la afirmación que realizó el pasado 22 de abril al diario El Mercurio de Valparaíso donde se refirió al poco acceso que los ciudadanos tienen a la cultura y en relación con esto señaló que uno de sus objetivos es que “la cultura deje de ser un privilegio, porque de alguna forma cuando tú ves esos números, Santiago es el campeón”.

En ese sentido la ministra afirmó: “yo quiero volver con el teatro itinerante”, sin embargo, algo que ignoraba Pérez era que esta iniciativa ya se encuentra en funcionamiento.

En su reemplazo asumirá Mauricio Rojas, quien trabaja desde 2013 con el mandatario, de hecho escribió el libro “Conversando con Sebastián Piñera”, y actualmente se desempeñaba como escritor y el director de contenidos y estrategias de la presidencia.

Carolina Schmidt vuelve a La Moneda

La ex ministra del Sernam y de Educación, Carolina Schmidt, pasará a ser jefa del ministerio de Medio Ambiente. La cartera queda desocupada tras el paso de Marcela Cubillos a Educación. Schmidt se desempeñaba en la actualidad como gerente general de medios del grupo Copesa.