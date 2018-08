Raúl Figueroa emocionó al público que escuchó su nuevo single “Mi Vida” en el Centro Cultural de Quillota

Emocionando en cada momento con sus letras románticas y dedicadas a su familia, el cantante Raúl Figueroa sorprendió a los asistentes al lanzamiento del single “Mi Vida”, canción que presentó en el concierto realizado ayer viernes, en el Centro Cultural “Leopoldo Silva Reynoard” de Quillota. El músico, demostrando sus habilidades con distintos instrumentos, hizo un repaso por su discografía y adelantó parte de su nuevo disco que estaría listo a fines del 2018.

Durante el espectáculo, Raúl Figueroa se mostró muy agradecido de las personas presentes. Y luego de su presentación, el cantante expresó sentirse muy feliz por el resultado de este evento y el cariño entregado por la gente. “La verdad es que quedé bien conforme, el equipo técnico del teatro lo hizo muy bien y en realidad todo salió perfecto, nada que decir. Uno de los miedos que uno tiene como solista es no llenar tanto el espacio del escenario por tocar solamente con una guitarra, pero todos me decían que quedaron maravillados y yo me siento igual al saber que ellos lo sintieron así”, afirmó el músico.

También se refirió a la decisión de darle un giro a su carrera musical. “Lo principal es que ahora me dedicaré a trabajar cien por ciento de forma profesional. Suena por una parte triste, pero por otro es bonito dejar de tocar en las calles y esa puesta en escena de músico urbano, para dedicarme y mirar esto desde una perspectiva nacional”, sostuvo el guitarrista.

Por último, Raúl Figueroa informó sobre sus próximos eventos y proyectos. “El próximo concierto se realizará en la Plaza Corvi de Quillota, con la banda limachina Ciudad Perdida. Será gratuito, al aire libre y totalmente auto gestionado. Luego de eso, estamos preparando una gira inter-regional, como preparación para otra futura que sería en Argentina”, concluyó el artista quillotano.