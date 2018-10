Se concreta Campaña “Recréate con Sentido” para ayudar a los Adultos Mayores

Para Dejando Huella, ofrecer los servicios de recreación y esparcimiento destinado a distintas agrupaciones de nuestro país, en su mayoría adultos mayores es una prioridad, y en su afán de concretar su visión de no dejar que nadie se aleje sin antes hacer que se siente mejor y más feliz, creó la campaña “Recréate con Sentido”.

Dicha campaña, se viene realizando hace algunos meses, y va en directa ayuda a los adultos mayores de nuestra zona, en una primera etapa.

Es por esto, que cada persona que asiste al centro de evento, no sólo se queda con haber vivido una experiencia enriquecedora, sino que también, pasa a ser parte de la campaña, sin donar ni un peso.

Hoy “Recréate con Sentido” viene en ayuda de los adultos mayores que residen en el hogar “Nuestra Señora del Carmen” de Nogales, y que necesitan urgentemente maquinarias y un espacio mucho más amplio para desarrollar sus actividades Kinesiológicas. La buena noticia, es que ya se iniciaron los trabajos para que esto sea una realidad con la ayuda de todos.

Fuentes de la organización formularon un llamado a toda la región y el país, a no olvidar a los adulto mayores. “ No sólo acordándonos de ellos en este mes que se les homenajea, sino que sea durante todo el año, para que así, concienticemos tanto a los niños y adultos de valorar, cuidar y no olvidar a los abuelitos. Logrando así, una sociedad más inclusiva y de respeto” Indicaron.