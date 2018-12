Pedirán a Ministerio de Energía cancelar proyecto Termoeléctrica Los Rulos en Limache

Autoridades de la zona solicitaron al Ministerio de Energía cancelar definitivamente el proyecto Termoeléctrica Los Rulos, impulsado por la empresa Inkia Energy, que se instalaría en Limache, provincia de Marga Marga.

Esto luego de que, mediante un oficio, la Comisión Nacional de Energía aseguró que parte de esta iniciativa no podría incluirse dentro del Sistema Interconectado Central (SIC).

El 14 de noviembre, el mencionado organismo público, aprobó un informe técnico preliminar donde se incluía el Plan de Expansión Anual de Transmisión del 2018, donde se expone la estrategia y los argumentos con los que el SIC incorporará o no distintos proyectos a esta red, la que suministra energía eléctrica entre las regiones de Atacama y Los Lagos.

En este escrito se da cuenta de las razones económicas y técnicas por las que la iniciativa no será anexada a la matriz energética de la zona central del país. Sobre este último punto, por ejemplo, no se detalla por dónde iba a pasar la conexión de la termoeléctrica, lo que no entrega claridad respecto del cuestionado proyecto.

Por eso, desde el Parlamento, solicitarán que el Ministerio de Energía baje de manera definitiva esta iniciativa, así lo detalló el diputado Andrés Longton (RN).

“Es inviable, porque no tiene una subestación para conectarse, por lo tanto, no es posible su construcción”, aseguró.

Al respecto, el alcalde de Limache, Daniel Morales, señaló que este proyecto “al no tener destino su energía, va a quedar diseñado, construido y no tendrá ninguna orientación, ni finalidad específica”.

Pese a este rechazo, la empresa habría insistido en seguir adelante las distintas tramitaciones legales para poder materializar esta idea, tales como el visado del Tribunal Ambiental y del Comité de Ministros.

Claudia Arcos, vocera del movimiento Libres de Alta Tensión, mencionó que están satisfechos con esta resolución, sin embargo, dicen que queda un largo camino por delante antes de poder ver la baja definitiva de esta iniciativa energética.