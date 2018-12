Raúl Figueroa lanza inédito disco de canciones originales con ukelele

El reconocido cantante Raúl Figueroa lanzará su nuevo disco titulado “HOPE!” este sábado 15 de diciembre, en Quillota. Se trata de una producción musical donde el ukelele es el único instrumento de una entrega que se proyecta como la primera parte de una trilogía de álbumes, proyecto que busca entregar un mensaje similar y donde se abordarán temáticas como la esperanza de generar un cambio y el cuidado por el medio ambiente.

El autor de “HOPE!” –que significa esperanza en inglés- expresó que este álbum “es un mensaje que se puede aplicar en el plano amoroso, económico u otros, en todo sentido. Nos llama a ir más allá y si lo hemos hecho de una forma que no ha funcionado, podemos hacer otra cosa. Eso me ocurrió a mí con el ukelele, si algo ha resultado bien de una manera tal vez faltaba algo más para que funcione aún mejor, por eso tomé este instrumento”.

Agregó que “de los discos profesionales que he lanzado hasta ahora éste es el más importante y que más feliz me ha hecho sentir. Puse toda mi alma en este nuevo trabajo”.

Cabe mencionar que discos de músicos donde el ukelele es el principal instrumento son muy escasos a nivel mundial, sin embargo Raúl Figueroa siempre ha destacado por crear canciones propias considerando esta pequeña guitarra de cuatro cuerdas, de origen hawaiano. Incluso, hoy en día es el único compositor e intérprete a nivel nacional que ha grabado una producción musical de larga duración solamente con ukelele.

Con respecto a esta trilogía de discos, el cantante explicó que “el segundo ya lo estoy trabajando, aún no tengo claro el título, pero lo estoy enfocando a lo mismo, es un mensaje de cambio, sobre el amor universal, habla de una entrega para desarrollar cambios especiales en las cosas que estamos haciendo. Oficialmente, en Chile, hasta donde he podido averiguar no se han hecho discos en tres partes, por lo menos en el último tiempo”.

El lanzamiento del disco “HOPE!” de Raúl Figueroa se realizará este sábado 15 de diciembre, a las 21 horas, en la Cafetería “Romeo y Julieta”, ubicada en calle Freire 406, segundo piso, en Quillota. En la actividad se venderá este álbum en formato físico. La entrada es gratuita.