Gala del Festival destacó los 60 años del evento musical más importante del mundo

Con énfasis en los 60 años de la exitosa historia del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se realizó la tradicional Gala con la cual se da inicio a la versión 2019 del Festival Latino más importante del mundo.

La actividad oficial fue encabezada por la alcaldesa Virginia Reginato, junto a los animadores Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, y los ejecutivos del consorcio de Canal 13, Televisión Nacional, el grupo Fox e Iberoamérica Radio.

“Con esta Gala comenzamos a vivir la versión número 60 del Festival, a cuya extensa y exitosa historia ingresan sus actuales protagonistas, compositores e intérpretes de las competencias folclórica e internacional, los músicos de la orquesta festival, humoristas y cantantes que formarán parte de la programación de cada jornada”, expresó la alcaldesa en su saludo a los invitados.

“Son 60 años de experiencia y también de aprendizaje, iniciado por notables viñamarinos como el alcalde Gustavo Lorca y los directores Carlos Ansaldo y Vicente Gaponov, fortalecido año a año por la labor de cientos de funcionarios municipales y el apoyo de un importante número de instituciones públicas cuyo aporte en cada versión ha sido, es y será fundamental”, agregó la autoridad comunal.

En sus palabras, la autoridad comunal destacó el trabajo y contribución de la industria televisiva del país, tanto en la organización, producción y transmisión nacional e internacional, que ha llevado al Festival de Viña del Mar al liderazgo que posee actualmente. “Tengo la certeza que tanto en el escenario de la Quinta Vergara como en los televisores y dispositivos electrónicos, el Festival 2019 será una gran experiencia que marcara un nuevo hito en su historia”, puntualizó.

ALFOMBRA ROJA

La Gala, que es parte del contrato de concesión del Festival, se desarrolló en el Casino Municipal de Viña del Mar para dar la bienvenida a los artistas que dan vida al certamen.

Por la alfombra roja que la precede desfilaron cerca de 160 invitados del mundo artístico nacional en lo que se ha convertido en una fiesta para los viñamarinos que disfrutan con esta actividad.

VESTA LUGG SE VISTE CON DISEÑADOR DE LADY GAGA

Con más de 3 metros de diámetro y un peso de 15 kilos, Vesta Lugg se atrevió y apostó por una paleta neón acid, destacando con una increíble y arriesgada explosión de color creada por el diseñador belga Sensei Lii, quien vistió a Lady Gagapara su más reciente temporada de conciertos en Las Vegas.

El equipo encargado del styling, encabezado por Mima Zamall y Rod Aguilera, junto a Vesta, descubrieron vía Instagram al joven talento detrás de las piezas que han sorprendido en la escena de la moda mundial. En este contexto, los productores de moda consideran que “el vestido es atrevido, dinámico y actual. No cualquiera sabe llevarlo, pero Vesta tiene la energía, seguridad y audacia para lucir un ejemplar nunca antes visto en la historia de la gala de Viña”.

Vesta Lugg, una vez más, aceptó el desafío de romper con lo clásico y común con un outfit que “llamó la atención de todos nuestros sentidos, junto a mi equipo vibramos y lo trajimos desde Nueva York simplemente porque podemos. Mis cantantes e influencers favoritas lo están usando en el mundo, llegó el momento de traer estos diseños a Chile”, aseguró la actriz, quien también participará en el programa post gala, conducido por Fran García-Huidobro el sábado 23 de febrero, en horario prime.

Romper paradigmas es un paso que no deja indiferente a nadie, pero que Vesta, como ícono de las generaciones que se atreven a dar estos pasos, lo hace en una de las noches con mayor audiencia de la televisión chilena. Aun así, sus productores de moda enfatizan que “el vestido no le va caer bien a todo el mundo, pero sí va a ser leído por las nuevas generaciones y es ahí donde queremos apuntar, queremos que la gente se atreva a ser ellos mismos”.

La artista, que además protagoniza la última portada de Revista Tú It Girl, es clara y sabe lo que generará al llevar un traje con estas características: “Les puede gustar o no, es válido, pero me siento más libre que nunca para llevar un vestido voluminoso y cargado de color, porque somos los jóvenes quienes romperemos las cadenas que nos obligan a usar colores sobrios en ocasiones como esta”.

En cuanto a sus joyas, corresponden a la destacadamarca internacional Pandora, mientras que el makeup es arte de Aracelly Jofré, discípula de Mario Dedivanovic, el maquillador oficial de Kim Kardashian, mientras que el cabello quedó en manos de Gonzalo Leonidas, reconocido peluquero de la industria nacional.