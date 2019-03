Intendente regional inauguró en escuela municipal de Limache el año escolar 2019

En la Escuela Héroes de Chile de Limache, el intendente regional Jorge Martínez inauguró esta mañana el Año Escolar 2019, ocasión en que también se habilitaron los dos nuevos pabellones que se construyeron en este establecimiento para mejorar la calidad de la educación de los estudiantes.

La ceremonia se inició con la interpretación del Himno Nacional y el saludo inicial estuvo a cargo del alcalde de Limache Daniel Morales y a continuación intervinieron la seremi de Educación Patricia Colarte y el intendente Jorge Martínez.

Durante el desarrollo de este acto actuó el grupo musical “Héroes de la música” y la profesora María Soledad Vargas Saavedra recibió la distinción como “La mujer docente más destacada”.

En la región ingresaron a clases 357.642 estudiantes distribuidos en 1.273 establecimientos.

El intendente Jorge Martínez explicó los alcances de este acto efectuado en Limache: “Inaugurar el año escolar de la Región de Valparaíso en Limache no es una casualidad ni una coincidencia. Limache se ha ido transformando en un ejemplo de cómo la gestión pública puede darnos una educación de alta calidad. A través de la municipalidad los colegios municipales han tenido un desarrollo importante y la apuesta del Gobierno Regional es construir el Colegio Limachito que será el establecimiento más emblemático de la región en los próximos tres años”.

Enfatizó en que hay que la familia debe jugar un rol clave en la educación de los niños: “Aquí se dan todos los elementos que el Presidente Piñera nos ha dicho en el sentido de que debemos potenciar la generación de una educación inclusiva, participativa y sobre todo de calidad. En educación se ha hablado de muchas cosas pero muy poco de calidad y cuando no se habla de calidad no se habla de los niños, de su familia ni de los profesores. Para nosotros es muy importante lo que ocurre en el interior de las salas de clases, que es entre los alumnos y los profesores. Para ello los profesores deben tener recursos, no solo materiales sino también capacitaciones y una tarea de monitoreo y apoyo que se está desarrollando en el ministerio. Son los profesores los que generan las destrezas, aptitudes, competencias, valores que transforman a este joven en el futuro en una buena persona, en un buen ciudadano y finalmente en un buen profesional. Estas tres cosas que van de la mano corresponde a una larga cadena consecuencial. Además, tal como lo ha dicho el Presidente hay que considerar a la familia por eso la insistencia nuestra de que la familia pueda determinar qué tipo de educación quiere para su hijo, qué orientación, que puedan elegir los colegios, etc. Lo importante es que cuando la familia se hace parte del proceso educativo de los jóvenes, lo hace para que a su hijo le vaya mejor en su vida. Por lo tanto, cuando se forma esta comunidad entre padres y apoderados como lo vemos en este colegio, con profesores y autoridades para nosotros es un muy buen ejemplo de lo que el Presidente quiere que ocurra a nivel nacional en materia de educación”.

En tanto, la secretaria regional ministerial de Educación Patricia Colarte puso el acento en la inclusión de diversos programas educativos para que los alumnos adquieran mayores conocimientos: “Hoy más de 290 mil alumnos, que son 320 mil en la Región de Valparaíso se han incorporado al inicio de clases. En cada establecimiento educacional de la región hoy día los estudiantes han recibido el saludo del Presidente de la República que los invita a que tengan un gran año escolar. Estamos también presentándole a la comunidad todos los programas de mejoramiento educacional que vienen en el área educativa, como por ejemplo, programas de matemáticas, de lenguaje, de lectura inicial en los primeros años, los de lectura para kínder y primero básico, programas de innovación educacional, de formación de docentes y de directivos, los de prevención en materia de convivencia escolar. Son muchos los programas que están apuntando justamente a que todos los niños y jóvenes estén en las mejores condiciones para avanzar en la mejora educacional”.

El alcalde de Limache Daniel Morales, que es además presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso, expresó su satisfacción de que un establecimiento de su comuna haya sido elegido para este acto inaugural: “Estamos muy contentos y honrados de recibir a todas la autoridades regionales y que se haya pensado en Limache para generar esta actividad. Para nosotros es tremendamente importante y se ha transformado en un eje de la gestión, el tema educativo. Nosotros como comuna hemos tenido una mejora importante en infraestructura, un aumento considerable en matrículas, logros importantes en el área de le lectura ya que hoy día más del 95% de los niños básicos ya aprenden a leer. Por lo tanto, hemos desarrollado un trabajo permanente y constante en torno a los distintos índices educativos que son importantes para el desarrollo de nuestros niños”.

También se mostró feliz el director de la escuela, Edison Morales Vásquez de que su colegio haya sido elegido para este acto oficial y que además cuente con nuevas dependencias: “Para nosotros como unidad educativa es una enorme satisfacción que el acto de inicio del año escolar de la región se realice en nuestra escuela. Aparte de ello, inaugurar las nuevas dependencias con que cuenta la escuela gracias al gobierno comunal con el apoyo del Ministerio de Educación nos ha permitido contar con nuevas dependencias, con nuevos laboratorios para nuestros alumnos, con salas de computación, salas de clases, salas de profesores, etc. Son dos pabellones que necesitaba nuestra escuela ya que ha mantenido un crecimiento sostenido lo que permite darles una educación de calidad a nuestros alumnos”.