Festival del Huaso de Olmué sigue sin inconvenientes

Tras la suspensión de varios eventos importantes, como la Teletón y la Expo Quillota a propósito del estallido social, había preocupación en Olmué por la realización del Festival del Huaso, evento clave de enero y que cada año toma mayor relevancia a nivel nacional.

Tras una reunión del alcalde Jorge Jil, los concejales y ejecutivos de TVN -canal que ganó la licitación- se determinó que el certamen sigue adelante y en la misma fecha, del 16 al 19 de enero próximos y uno de los acuerdos principales fue aplazar la fecha de recepción de las canciones de la competencia hasta el 29 de noviembre.

Jorge Jil comentó que la cita se enmarca dentro del trabajo que vienen realizando con el canal desde marzo de este año y que no fue motivada solo por la contigencia.

Por su parte, el concejal Ramón Donoso (UDI) se mostró satisfecho con la reunión y comentó que «TVN tiene toda la intención de realizar el Festival, tiene una postura bien positiva, quieren mucho a Olmué y siempre han estado prestos a lo que sea nuestra comuna aunque están sufriendo con la falta de auspiciadores, pero siguen con la intención de hacer el Festival, a no ser que pase algo importante».

Respecto a los avisadores, Bustamante comentó que los ejecutivos de TVN reconocieron que luego de la crisis social, muchas empresas han quitado auspicios en todos los canales de televisión, lo que obviamente genera consecuencias económicas.

La concejala Sonia Muñoz (RN) destacó que «nosotros no tenemos problemas para hacer el Festival, las marchas que han habido han sido tranquilas, no hemos tenido ningún problema. No hay ninguna razón para suspender nuestro Festival. Seguiremos con las reuniones de coordinación».

El próximo 4 de diciembre habrá una nueva cita donde se analizará la seguridad ciudadana, en la que también están invitados los ejecutivos de TVN.

Hasta ahora no se ha conversado la posibilidad de adelantar las jornadas del espectáculo, las que están fijadas para las 22 horas. «Eso tendría que conversarse en la próxima reunión», comentó Sonia Muñoz, quien hizo hincapié en que el evento no sólo es un espectáculo musical, sino que un evento importante desde el punto de vista turístico y económico. «Esta es una zona turística y el Festival ayuda a un sector que ha estado disminuido en el último tiempo», afirmó.

En los días que se inició el estallido social, la municipalidad de Olmué sufrió un incendio, donde se vio afectada parte de la escenografía de El Patagual.

Sobre ese punto, Ramón Donoso comentó que «TVN va a arreglar la escenografía, es parte de contrato y ahora van a invertir cerca de $200 millones en esos trabajos».

En cuanto a la competencia, el plazo se alargó hasta el 29 de noviembre y las bases están disponibles en www.festivaldelhuaso.cl.

En la versión 51 del certamen, la invitación es a todos los autores, compositores e intérpretes de música de «Raíz Folclórica Nacional», en todas las expresiones de la música tradicional chilena; cueca (nortina, chilota, centrina, urbana), tonadas, vals (chilote, centrino), guaracha, trote, cacharpaya y en versiones inéditas.

Según informó el alcalde Jorge Jil hasta ayer se habían recibido 60 canciones, lo que está por debajo de la cifra normal, que supera los 200 temas, de ahí la necesidad de alargar el período de postulaciones.