Aumentan a 245 las casas afectadas por gran incendio en Valparaíso: damnificados bordean el millar

A 245 aumentaron las casas que han sido afectadas por el gran incendio que se inició este 24 de diciembre en la parte alta de Valparaíso.

El nuevo balance lo entregó el intendente Jorge Martínez al acabar el segundo Comité de Operaciones de Emergencia (COE). El jefe regional aprovechó la oportunidad para llamar a limitar el paso de automóviles particulares a los cerros afectados para no entorpecer la labor de los equipos.

Los damnificados, en tanto, llegan a las mil personas, según dijo el director ejecutivo de Conaf, José Manuel Rebolledo.

El intendente también sostuvo que la entrega del catastro final de la tragedia esta prevista para este domingo.

En esa línea, añadió que “el incendio no se puede dar por controlado”, pero que “ya no amenaza, no genera un riesgo para población”.

“Es un incendio bastante confinado. Esa es la buena noticia, la mala noticia es el aumento de casas, viviendas, siniestradas”, añadió

Investigación

Consultado por eventuales detenciones, dada la presunta intencionalidad del siniestro, Martínez respondió negativamente, aunque aseguró tener “información de investigaciones que se están realizando por las policías y particularmente por la orden dada por el fiscal de foco a la PDI, respecto a eventuales autores del incendio”.

En efecto, el Ministerio Público confirmó que está analizando un registro de video -captado por vecinos- en que se advierte a una persona en las inmediaciones del inicio del incendio que afecta a los cerros de Valparaíso y que apuntaría a la eventual intencionalidad en la propagación de las llamas, por lo que las tareas, desde el punto de las pesquisas, se concentran en recabar a testigos que aporten más antecedentes.