Ex alcaldesa de Olmué podría presentar cuadro de Coronavirus

Un posible contagio de Covid 19 o Coronavirus podría presentar la ex alcaldesa de Olmué Macarena Santelices, quién se encuentra internada, en observación, en la Clínica Ciudad del Mar.

Fue la propia ex jefa comunal, la cual utilizando su muro de Facebook dio a conocer la información, relatando pormenores de lo sucedido:

«Desde el lunes, que tuve fiebre y dolor de garganta he estado muy preocupada…ya me hicieron un test que el miércoles me respondieron era negativo, pero seguí con síntomas. El martes sentía como si un camión me hubiese pasado por encima, y por lo mismo no estuve junto a mi compañero Claudio Mardones en LUZ VERDE. «

Cuenta Santalices y agrega «Ayer jueves, tenía tos seca a ratos y me costaba respirar, pero no era nada de preocupación, sin embargo, en la noche no logré dormir porque me ahogaba. Llegue a urgencias de la Clínica Ciudad del Mar, en donde tienen toda la infraestructura para realizar exámenes inmediatos, y me tienen hospitalizada desde las 04:00 am.»

Las ex jefa comunal dice que de forma inmediata fue sometida a diversos exámenes radiológicos: » Las radiografías de tórax muestran mis pulmones alterados, plomos, me cuesta respirar y el resultado de sangre dice que los glóbulos blancos están bajo lo normal, la opinión de al menos cuatro doctores por los que pase fue hospitalización. Porque? La explicación del doctor Nicolas González es que al haber afectación pulmonar de un momento a otro puede haber descompensación y eso debe prevenirse. «

Sobre el particular, Macarena Santelices señala que solo un 14 por ciento de los infectados presenta dificultades pulmonares y el cuadro de un momento a otro puede empeorar y hay que trasladar a unidad de cuidados intensivos con ventilador mecánico «Aún no sé, si el lunes el resultado será positivo o negativo, pero agradezco al gran equipo y personal médico que ha puesto su esfuerzo incondicional…cada vez que revisan cambian por completo máscaras, gafas, guantes, delantales desechables, alcohol. Gracias doctor Lucero, gracias doctor Encalada, doctor Manuel Olguín. Gracias Viole que es la TENS a todos!!!»



La ex jefa olmueina reflexionó sobre su enfermedad al no saber si solo se trata de una neumonía o es CoVID19, expresando preocupación por posibles contagios que ella haya podido haber provocado: » este es un llamado a todos con quien he estado los últimos días, que gracias a Dios son muy pocas personas, ya que si estábamos en cuarentena preventiva junto a mi familia y salíamos solo a lo fundamental. Llamado a esas cuatro personas a que tomen por favor cuarentena preventiva, y me disculpen. De ser positivo esto demuestra que el virus está en cualquier lugar público, porque NO estuve con ningún contagiado. Cuidémonos!!! «



Finalmente Macarena Santelices expresó su confianza en Dios en que todo resulte bien y que los examenes resulten negativos: «Quiero que dimensionémos la gravedad de la Pandemia que estamos viviendo…Dios quiera sea solo una neumonía…pongo todo en manos de él tal como siempre lo he hecho, y cómo lo hice cuando nació nuestro milagrito #josejoaquin con un diagnóstico del peor.

Recemos, les pido recemos.» finalizó diciendo la ex jefa comunal de Olmué.



Hágamoslo por Chile