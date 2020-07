Cuatro gendarmes fueron dados de baja temporalmente por operativo que terminó con reo “rescatado” a balazos en Limache

La Dirección Nacional de Gendarmeria decidió llamar a retiro temporal a los cuatro gendarmes que realizaron el operativo de traslado del interno fugado en Limache a principios de junio.

Durante este hecho un grupo de personas armadas “rescataron” a esta persona, mientras era trasladado hasta el hospital de la comuna.

En los documentos de notificación, a los cuales Radio Bío Bío tuvo acceso, se describen una serie de errores y mal proceder que habrían cometido los uniformados a cargo del operativo de traslado.

Entre estos están el no haber alertado a los funcionarios sobre la presencia de los responsables del rescate, no haber verificado el entorno seguro y no haber realizado las acciones para repeler el ataque de los desconocidos, entre otros.

Dirigentes cuestionan la medida

Ante esto, en uno de los informes, donde se individualiza a uno de los funcionarios, se establece que el proceder del uniformado contraviene gravemente la probidad administrativa, acusando negligencia en sus deberes.

Hecho que fue cuestionado por Mario Brito, presidente provincial de la Asociación Nacional de Funcionarios Penales, quien dio a conocer que buscaran a través de instancias jurídicas que se revierta la medida en contra los funcionarios.

Al respecto, Rafael Almarza, abogado que representará a los funcionarios, indicó que le parece desproporcional y apresurada la medida, entendiendo que hay un sumario administrativo que esta en curso.

El director regional de Gendarmería, Manuel Palacios, indicó que la determinación esta dentro de las facultades que le competen al director nacional, agregando que el sumario administrativo sigue en curso.

Según acusan los dirigentes, algunos de los funcionarios tenían una corta trayectoria laboral, algunos con sólo seis meses de ejercicio, por lo que apuntan a que las jefaturas estaban al tanto de la falta de preparación del personal para realizar este tipo de procedimientos de alta complejidad.

Actualmente el reo que era trasladado se mantiene prófugo. Misma situación con las personas que participaron del hecho. Hasta ahora sólo se logró recuperar los vehículos utilizados para el hecho.