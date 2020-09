A los 87 años muere el creador de Scooby-Doo, Joe Ruby

Este jueves se conoció que durante la jornada del miércoles murió a los 87 años Joe Ruby, quien junto a Ken Spears creó la serie Scooby-Doo cuando ambos trabajaban en Hanna-Barbera.

De acuerdo a Variety, el hombre perdió la vida debido a “causas naturales” y dejó a su esposa de 63 años, Carole, con quien tuvo cuatro hijos, quienes les dieron diez nietos.

La clásica serie se estrenó en 1969 en las pantallas de CBS tras varios cambios que incluyeron una banda de rock antes de optar por el grupo compuesto por el gran danés, Shaggy, Daphne, Vilma y Freddie.

Finalmente cerró su ciclo original en 1976, aunque ha contado con numerosos reboots e incluso adaptaciones cinematográficas.

Pese a que Scooby fue su creación más exitosa, una que logró traspasar no solo generaciones sino que también fronteras y décadas, Ruby y Spears también dieron vida a programas como Dynomutt y Jabberjaw.

“Nunca paró de escribir y crear, incluso a medida que envejecía”, dijo a través de un comunicado Benjamín, uno de sus nietos.

Antes de la televisión, Ruby sirvió en la Armada de Estados Unidos. Luego trabajó en Walt Disney y conoció a su partner en Hanna-Barbera.

Ambos dejaron esa empresa para dedicarse a la producción y con Sid and Marty Krofft Television Productions crearon The Barkleys y The Houndcats.

Ruby también pasó por ABC y fue productor ejecutivo de live-actions y películas como Punky Brewster, la serie Rambo y la serie animada de Locademia de Policías.