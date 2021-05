Miss Universo 2021 fue para Mexico

Se terminó el proceso y ya hay ganadora del Miss Universo. Luego de que 21 semifinalistas disputaran la corona.

Sin embargo, fue México quien finalmente se llevó el reconocimiento, desplazando a todas las otras participantes.

Se trata de Andrea Meza de 26 años, quien durante el certamen dio profundos mensajes sobre que el bullying y la discriminación debería desaparecer, al igual que la violencia de género.

“Me he visto diferente en cada una de las etapas de mi vida, no sé si más o menos guapa, pero sí te puedo decir que en un pasado yo no me sentía feliz con cómo me veía. No me sentía bonita. Entre los 12 a 16 años no me sentía para nada atractiva. Tenía dificultades para convivir con mis compañeros en la escuela (…) Le tenía demasiado miedo al qué dirán”, dijo en una entrevista con el medio Los Ángeles Times.

La modelo, es también embajadora de turismo e Ingeniera en Software. Además, se dedica a la filantropía y forma parte del patronato de fundaciones que apoyan a la niñez en situación de vulnerabilidad.