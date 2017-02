Alcaldesa Reginato solicitó a Chilevisión acciones solidarias durante el Festival de la Canción

Desarrollar acciones solidarias que vayan en beneficio de los afectados por los incendios forestales de la zona centro sur durante las jornadas del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, solicitó formalmente al presidente ejecutivo de Chilevisión, Jorge Carey, la alcaldesa de Viña del Mar Virginia Reginato.

Así lo informó la autoridad comunal en la sesión del Concejo Municipal, ocasión en la que envió su apoyo y solidarizó con los damnificados.

“Le envíe una carta al presidente ejecutivo de Chilevisión, Jorge Carey, requiriendo que se implementen acciones solidarias durante el desarrollo del Festival Internacional de la Canción, como en los programas asociados a este evento y que forman parte del contrato de concesión entre el municipio y el canal, incluyendo la Gala”, manifestó la alcaldesa.

La autoridad comunal agregó, que la Gala es un evento que forma parte del contrato de concesión licitado públicamente, que no genera gastos municipales, por lo que “una eventual suspensión de la Gala y el Festival mismo, sólo ocasionaría costos directos, como indemnizaciones de contrato y pago de boletas de garantías, y también costos indirectos que afectarían a los sectores turístico y gastronómicos, por tanto no realizar el evento no tiene ningún efecto en la generación de beneficios para los afectados”.

La alcaldesa planteó “que debemos transformar este evento que es patrimonio intangible de Viña del Mar y del país, en una oportunidad para aumentar la ayuda solidaria, razón por la cual estamos planificando junto a Chilevisión, la forma de generar nuevos recursos para ayudar a los damnificados, que surjan del desarrollo de la Gala y el Festival”.

Al respecto ya se está trabajando en algunas propuestas del municipio y del canal.