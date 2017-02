“LOS FABULOSOS CADILLACS”: Sólo interpretaremos lo que la gente quiere escuchar

Un distendido encuentro con la prensa acreditada al Festival de la Canción de Viña del Mar sostuvo la tarde de este domingo la agrupación argentina “Los Fabulosos Cadillacs”, los mismos que en el año 2010 vieron frustrada su actuación tras la ocurrencia de un terremoto que afectó a la zona centro sur del país.

Los músicos, que arribaron sólo minutos antes de su encuentro con al prensa al país, se mostraron felices por lo que será su actuación en la jornada inaugural del certamen y fueron enfáticos en señalar que ésta no será una revancha por no presentación en el 2010 “ el no tocar en esa oportunidad no es nada comparado con lo que paso en el país y no lo tomamos como una revancha…. Una actuación es una actuación y ya “ dijo Vicentico.

Sobre lo que ofrecerán en el escenario de la quinta Vergara, “Los Fabulosos Cadillacs” fueron enfáticos en asegurar que sólo interpretarán una selección de sus gran éxitos “la gente quiere escuchar nuestros grandes clásicos y eso es lo que les tocaremos. Creo que interpretaremos muy pocos temas del nuevo disco, la gente quiere escuchar los temas más conocidos” dijeron los músicos de la banda.

Los Fabulosos Cadillacs se presentarán en la jornada inaugural del certamen musical y según encuestas realizadas en torno a su presentación, es uno de los números más esperados de esta nueva versión del Festival de la Canción.