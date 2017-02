Olivia Newton-John y Peter Cetera instauran la nostalgia en Viña Del Mar

La noche más nostálgica y anglosajona del Festival de la Canción de Viña del Mar 2017 repartió hoy el protagonismo entre dos leyendas de la música universal, la diva australiana de los años ochenta Olivia Newton-John y el ex vocalista de la banda Chicago, el norteamericano Peter Cetera.

La protagonista de Grease, una de las mejores películas musicales de la historia, apareció con timidez en el escenario de La Quinta Vergara, con una voz que pareció escasa por momentos pero con la misma melena rubia y los ojos azules con los que le robó al corazón a toda una generación.

A sus 68 años y con cuatro grammys y una estrella de en el paseo de la fama de Hollywood a sus espaldas, Newton-John ofreció un concierto tranquilo, maduro y muy divertido que satisfizo a un público más veterano que en días anteriores.

“Os llevaré en un viaje por mis canciones, empezando por temas que escribí hace muchos, muchos años, y que espero que recordéis”, le confesó la australiana al público casi entre susurros antes de empezar a interpretar ‘Magic’.

Y ahí desterró esa modestia inicial y descubrió que su voz se mantiene poderosa al entonar clásicos de su carrera como ‘Xanadu’, ‘A little more love’ o ‘Jolene’.

Pero el concierto cambió definitivamente de rumbo cuando la australiana, comprometida con la naturaleza y superviviente -pasó un cáncer de mama en 1992-, anunció que realizará una donación para ayudar en la reconstrucción que afronta Chile tras los incendios que azotaron el país hace tres semanas y que dejaron más de 500.000 hectáreas quemadas y once vidas segadas.

“Quiero hacer la donación para ayudar, porque todos pasamos por momentos difíciles en la vida. Yo tuve cáncer de mama hace muchos años y sé qué es pasarlo mal. Escribí una canción que quiero compartir con ustedes. En la vida aprendí que uno nunca, nunca se puede rendir”, anunció Newton-John antes de empezar a cantar ‘Not gonna give into it’ entre una atronadora ovación del público.

El gesto y una más que solvente actuación le valieron para que el jurado primero y el público después tomasen la decisión de premiarle con la Gaviota de Oro y la de Plata.

Entonces la australiana desató la euforia apelando a la divertidísima nostalgia de Grease: arrancó con ‘Hopelessly devoted to you’, tierna y mágica como siempre, y siguió con el himno que ha sacado a bailar a varias generaciones, ‘You’re the one that I want’.

“Ya siento que esta no les gustara”, bromeó, consciente de que el público se lo estaba pasando en grande.

El show continuó, y de qué manera, con un guiño a los amores de verano, como el que se vive en Viña del Mar, con ‘Summer Nights’ y otra perla inmortal de Grease, ‘We go together’, que dejó uno de los momentos en los que el público más ha bailado en las cuatro noches que llevamos de Viña del Mar 2017.

Olivia Newton-John abrió el fuego de la noche anglosajona de la 58ª edición con un buen show que devolvió a muchos a sus tiempos de juventud.

El testigo, con un periodo de entreguerras dedicado a la actuación del humorista chileno JaJa Calderón, lo recogió Peter Cetera, ex cantante de la banda Chicago, con un espectáculo que también coqueteó con épocas pasadas.

“No tenía idea de lo grande, entretenido y espectacular que era el festival. Es increíble”, había reconocido el norteamericano en la previa. Quizá por eso saltó al escenario decidido a devolverle a la audiencia parte de esa grandeza.

Durante algo más de una hora, desplegó su rock suave ante las 15.000 personas que se acercaron a contemplar al vocalista del grupo más representativo de las llamadas ‘big bands’ del género.

“Mi show no es un tributo a Chicago, es un tributo a Peter Cetera”, avisaba horas antes Cetera, como advertencia de que pretende tener personalidad propia. Y así, con su ‘Restless heart’, arrancó motores, acompañado de siete músicos.

Aunque no tardó en hacerle concesiones a sus ex compañeros: ‘Baby, what a big surprise’ fue el primer gran éxito de la banda de Illinois que entonó Cetera.

La voz aterciopelada y elegante de Cetera ofreció un concierto estiloso y vibrante en el que destacaron ‘After all’ o la romántica ‘You’re the inspiration’.

Sin embargo, el momento cumbre llegó cuando el ex vocalista de Chicago interpretó ‘If you leave me now’, su himno más conocido, con el que puso a la grada de pie y, de pasó, instauró definitivamente la nostalgia en La Quinta Vergara.