Gobernador de Marga Marga pide a la comunidad reportar personas que estén en situación de calle

Con el fin de generar las condiciones para que las personas que viven en situación de calle superen ese estado, el Ministerio de Desarrollo se encuentra implementando el programa “Noche Digna”, sistema de alojamientos públicos y servicios básicos para personas en situación de calle que posee dos líneas de trabajo: el Plan Invierno, que consiste en la instalación de albergues, atención en calle-ruta social y ruta médica durante el período de invierno y los Centros Temporales para la Superación, dispositivos destinados a la atención -todo el año- de personas en situación de calle mediante la habilitación de espacios.

En ese contexto, el gobernador de Marga Marga, Christian Cárdenas, junto al seremi de Desarrollo Social, Abel Gallardo y la Fundación Amalegría, realizaron el recorrido de la ruta social del sector El Belloto, donde entregaron atención y asesoría a una familia que vive en situación de calle.

El gobernador de Marga Marga, Christian Cárdenas, tras el recorrido expresó que “yo creo que el apoyo que hoy día están teniendo a través del Ministerio de Desarrollo Social y su Seremi, adicionalmente también con esta alianza que tenemos con la Fundación Amalegría, que es un grupo de jóvenes que están permanentemente preocupados de estas personas que así como cualquiera, son parte de nuestro país, son chilenos y chilenas que también tienen derechos y deberes y esa es la gran preocupación que nosotros vamos a seguir teniendo porque son parte de nuestra sociedad”.

El seremi de Desarrollo Social, Abel Gallardo, explicó que “hemos venido con el Gobernador de la Provincia, don Christian Cárdenas y con la Fundación Ama Alegría, en esta ruta social que se hace todos los días en Quilpué con el propósito de brindar una atención a personas que viven en la calle. Particularmente, este es un programa del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile, es un mandato de la presidenta Bachelet, y consiste en que durante la mañana y la noche se recorre la ciudad, los lugares en los cuales viven personas en situación de calle con el objeto de brindarles alimentación y ropa”.

Además, Gallardo indicó que el programa es reforzado durante el invierno, “durante todo el año tenemos un programa destinado a generar condiciones para que las personas abandonen la calle. En esta época, producto de los fríos y las lluvias reforzamos este trabajo”, destacó.

Patricia Leighton, una persona que vive en situación de calle en El Belloto, junto a su hija y dos personas más, tras recibir la visita de las autoridades, agradeció la ayuda recibida.

“Me parece bueno porque en realidad ayudan a la gente pobre que necesita, la comida que nos traen igual nos sirve, habíamos salido, no teníamos nada y por lo menos ahora tenemos para comer y eso es importante porque somos varios aquí. Las condiciones que tenemos a veces son buenas otras malas, de repente no tenemos nada. Para los temporales hay que abrigarse y acostarse no más, no queda otra ¿qué vamos a hacer? Si está lloviendo a la hora que sea hay que acostarse por el frío, aquí no hay tele ni radio, mi hija se pone a leer, nos lee un cuento a cada uno”, manifestó.

Las Ruta Social de la comuna de Quilpué, atiende a las personas en situación de calle que se encuentran en distintos puntos de la comuna. El dispositivo entrega diariamente, en la mañana y en la noche, alimentación, elementos de abrigo, kit de higiene, y deriva a los centros de salud en caso de que sea necesario y es ejecutada por la Fundación Amalegría.

La inversión para la comuna de Quilpué asciende al monto de $40 millones 963 mil y financia los albergues y la ruta social.

APLICACIÓN NOCHE DIGNA (Celulares Android)

Además, El Ministerio de Desarrollo Social de Chile puso a disposición la Aplicación Noche Digna que permite conocer los albergues para personas en situación de calle en el país en el marco del Plan Invierno 2017. En esta APP los ciudadanos podrán conocer los centros del Plan Invierno habilitados para resguardar a las personas que no tienen domicilio y además, podrán reportar llamando directamente al Fono Calle 800 104 777 (Opción 0).