Este viernes se inicia primer Torneo de Fútbol Tabolango 2017

La noche de este jueves, se llevó a cabo el sorteo para el primer Torneo de Fútbol Tabolango 2017, competencia que tendrá tres categorías en competencia y cuyos partidos se disputarán los días viernes y sábado a las 19 horas en la cancha de la Escuela Tabolango. Serán 14 equipos en competencia, divididos en menores de 15 masculino, menores de 15 femenino y mayores de 15 años.

En la categoría varones Sub15, participarán del certamen los equipos de Independientes FC, Los Tránsfugos y Los Chiquiturris, mientras que en la competencia femenina tomarán parte Las Chiquiturras, Las Infieles y Las Diablitas. En tanto, para la competencia de mayores de 15 años, se disputará la competencia en dos grupos de cuatro equipos.

Los partidos comienzan este viernes 18 de agosto con la siguiente programación:

VIERNES 18 AGOSTO

Sub15V: Independiente FC v/s Los Tránsfugos

Sub15F: Las Chiquiturras v/s Las Infieles

M15 Grupo A: Los Calientes v/s Team Manuelito FC

M15 Grupo B: Los Cantinflas v/s Vándalos FC

SÁBADO 19 AGOSTO

Sub15V: Los Chiquiturris v/s Independiente FC

Sub15F: Las Infieles v/s Las Diablitas

M15 Grupo A: Team Manuelito FC v/s Bitumex FC

M15 Grupo B: Los del Cerro v/s Súper Campeones

Las finales del primer Torneo de Fútbol Tabolango 2017, se disputarán el sábado 9 de agosto en todas sus categorías.