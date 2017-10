Niño de 3 años es baleado en jardín infantil en Limache

En riesgo vital, internado en el servicio de pediatría del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, permanece un menor de tres años y medio que en horas de la mañana de este martes recibiera un impacto balístico en la base de su nuca, en momentos que jugaba en el patio del jardín infantil “Tierra y Luz”, en el sector de Limachito.

Los hecho ocurrieron cerca de las 11.15 horas de esta mañana cuando un fuerte estruendo alertó a las tías del jardín infantil quienes prontamente se percataron que un menor, identificado con las iniciales J.P.Z.H. presentaba una herida a bala en la base de su cabeza.

Prontamente se hicieron presentes en el lugar de los hechos una patrulla de Carabineros y una ambulancia del Hospital Santo Tomás, quienes trasladaron al menor hasta el servicio de urgencia de ese centro asistencia en donde fue estabilizado y producto de la gravedad de sus lesiones, trasladado en una ambulancia del SAMU regional hasta el servicio de pediatría del Hospital Carlos Van Buren, de Valparaíso en donde fue sometido a un scanner y a una urgente intervención quirúrgica, según detallo a la prensa el director de dicho centro asistencia, Dr. David Gutiérrez, “el menor fue rescatado por el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de Limache y trasladado rápidamente hasta nuestro centro ya que había sido objeto de una herida por proyectil en su región craneana, en la parte occipital, donde recibió aparentemente un rebote del proyectil balístico”. Dijo que actualmente el niño “está grave con riesgo vital y está siendo operado en el pabellón quirurgico”.

El médico dijo que “la bala quedó entre el hueso y las envolturas cerebrales, osea no logró atravesar toda la bóveda craneal, eso significa que entró con menor energía y por la dirección del impacto podría tratarse de un rebote”.

En tanto hasta el jardín infantil comenzaron a arribar diversas autoridades, entre ellas el alcalde Daniel Morales quién se veía visiblemente impactado por sucedido “estamos consternados como autoridad, como papá, como seres humanos en realidad. Cuando uno trae a sus niños al colegio, al jardín, lo único que uno busca es que estén seguros y tranquilos y que haya gente desalmada, y no importa que lo hayan hecho no con la intención de herir a un menor, sino cazando un conejo o bajo cualquier intencionalidad, estamos cerca de un jardín infantil y la persona que hizo esto, o no tomó ningún resguardo o lo hizo ex professo.”

Agregó el jefe comunal que el municipio hará todo lo que esté a su alcance para que esto se aclare. ” Ya le dimos a los abogados las instrucciones para que analicen algún tipo de acciones judiciales y presentar algún tipo de querella u otra acción que corresponda.”

El prefecto de Carabineros de Marga Marga, Coronel Carlos Cubillos dijo que la institución está trabajando con todos los medios disponibles para el pronto esclarecimiento de los hechos y que una vez ocurrido el lamentable episodio se prestó toda la ayuda disponible, tanto en la escolta policial de la ambulancia que trasladaba al niño herido hasta Valparaíso como en los operativos en Limache, que incluyeron diversos allanamientos en la Villa Queronque.

Diversos allanamientos se registraron en la Villa Queronque de Limache, una vez ocurrido el lamentable episodio del menor de edad.

