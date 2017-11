“Estatuas Vivientes” deslumbraron en centro de Limache

Una maravillosa performance protagonizaron 70 alumnos de tercero año medio del Limache College, que bajo la dirección del profesor Claudio Alvarado dieron vida a la 18 versión de las “Estatuas Vivientes”.

Las “Estatuas” comenzaron en el año 2000 como una forma de crear instancias de cultura para Limache, transformándose en una verdadera tradición dentro de la comuna.

La muestra artística no ha sufrido interrupciones en el tiempo, incluso cuando su creador, el profesor Claudio Alvarado presentó en el año 2014 una gravísima enfermedad, oportunidad en que ex alumnos también decidieron participar como una forma de homenajearlo. “vine y fue muy emotivo porque se realizó y no se rompió la tradición…fue una jornada en donde me sentí emocionado, satisfecho y orgulloso” dijo su creador.

En esta oportunidad la performance se inició en el parque Brasil, en donde los alumnos recrearon a diiversos personajes como “Legolas”, “La Mujer Maravilla” , “El Capitán America” , “Merlina Adams”, “El Grinch” y otros tantos, los cuales mantenían una posición por alrededor de 2 minutos, para luego modificarla y continuar con otra, interactuando también entre ellos.

Posteriormente las “estatuas viviendas” se trasladaron hasta calle Serrano , luego a la Avda. Urmeneta y finalmente hasta el frontis de la estación de Limache, generando en todos estos sitios la expectación de los transeúntes que en gran cantidad se detenían a presenciar y comentar esta interesante actividad cultural.

Según explicó Claudio Alvarado, profesor encargado de esta actividad, “los objetivos centrales son conocer su cuerpo, su espíritu, ser creativos y hacer un aporte cultural a la comuna, que es lo que nos mueve cada año”. Dijo que estas “estatuas vivientes” están insertas en el área humanista, desarrollo del lenguaje y corporal y están sujetas a evaluación en la asignatura de lenguaje a través de técnicas de movimiento, maquillaje, vestuario, y la base. “Todo esto esta ensayado previamente” dijo Alvarado.

Respecto de la preparación por parte de los alumnos, el profesor fue enfático en señalar que “los muchachos son muy entusiastas, en la producción de sus trajes, maquillaje, lo que significa que hay alumnos que se demoran semanas en preparar su traje”.

Finalmente Alvarado dijo que ya hay una cierta proyección para que dentro de dos años se puedan celebrar los 20 años con todas las generaciones de “estatuas vivientes”.

