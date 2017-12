Diputado Fernando Meza se lanza contra “pseudo periodistas” por hacer público que entrarán a trabajar más tarde por Año Nuevo

La mañana de este miércoles 20, el diputado radical Fernando Meza aprovechó el tiempo disponible que tienen los parlamentarios para hacer descargos para irse en picada contra un grupo de periodistas de TVN, quienes cuestionaron el polémico cambio de horario de la sesión de Sala de la Cámara para el 2 de enero, de manera de poder entrar más tarde a trabajar y evitar la ausencia de legisladores.

Meza pidió un listado de los trabajadores y sus sueldos, acusándolos de ser “seudo periodistas”, “opinólogos” y “comentarios” al criticar a un Poder del Estado porque ellos eran funcionarios públicos. La mesa de la Cámara dijo que iba a coger la solicitud para ello.

“Hemos sido afectados todos los parlamentarios de este hemiciclo. Yo no sé si estoy en condiciones de protestar o reclamar por la ignorancia supina en la que caen algunos comentaristas, seudo periodistas o seudo opinólogos en distintos medios de comunicación, particularmente en TVN, hablando con una ignorancia tremenda de la labor parlamentaria y desprestigiando las instituciones a diestra y siniestra”, dijo Meza.

Luego, el parlamentario agregó que “esta mañana hemos sido objeto de un escarnio tremendo, abusando de las cámaras y los micrófonos, señalando que nosotros nos fijamos el sueldo, que nosotros nos fijamos ciertas prebendas y garantías, diciendo que ganamos más de diez millones de pesos cada uno, mintiendo descaradamente”.

Meza pidió que TVN envíe una nómina con los trabajadores vinculados, el horario en que trabajan y el sueldo que perciben. “La labor parlamentaria no se reduce a las dos horas de sesión, ellos no lo saben o no lo quieren saber. Entramos a las 10 de la mañana aquí y nos vamos a las 10 u 11 de la noche. Estamos permanentemente trabajando en comisiones, en el distrito tenemos actividades sábado y domingo hasta altas horas ayudando a solucionar problemas de la gente”, explicó.

Finalmente, el diputado Meza dijo que “yo veo necesario que la Corporación haga una protesta o por lo menos que se aclare que estos señores viven a costas de todos los chilenos y mienten de una forma descarada como lo han hecho el día de hoy”.

Cabe destacar que TVN, pese a ser una empresa estatal, se autofinancia como cualquier otro canal privado y no recibe recursos del Estado a través del Presupuesto de la Nación. Este año, por primera vez en la historia, el Congreso aprobó una capitalización que permite inyectar recursos para ampliar la digitalización y crear una segunda señal dedicada a la cultura.

No es primera vez que el diputado Meza está involucrado en una polémica. El diputado radical escribió contra el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominam, afirmando que es “un mal nacido. Que su padre (Miguel Enríquez), a quien sí conocí, si estuviera vivo le metería un tiro por traidor”.

