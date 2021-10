Acusan al gobernador Rodrigo Mundaca de saltarse al CORE para firmar convenio medioambiental

Los jardines de la Quinta Vergara y la conmemoración del Día Nacional del Medio Ambiente fueron el marco perfecto para la ceremonia en la que el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, junto al superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de La Maza, firmaran un convenio de cooperación para fortalecer la fiscalización ambiental en los Municipios de la Quinta Región.

La instancia parecía de ensueño pues, además, la “dueña de casa”, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti –que ofició como Ministra de Fe del convenio firmado– daba por inaugurada oficialmente la primera Feria Ambiental de la Ciudad Jardín, recordando también que la misma autoridad firmó horas antes un documento que declaraba a la comuna en Emergencia Climática y Ecológica.

MOLESTIA EN VALPARAÍSO

Pero como no todo lo que brilla es oro, en Valparaíso, precisamente en el cuarto piso del edificio de la ex Intendencia Regional, esta ceremonia comenzaba a sacar ronchas.

Esto, debido a que algunos consejeros regionales (cores) apuntan a que la decisión de suscribir este convenio no fue consultada ni a la Comisión del Medio Ambiente ni al pleno del Consejo Regional de Valparaíso, y que sólo fue una idea del gobernador Rodrigo Mundaca, la cual fue materializada junto a Ripamonti.

El jefe de bancada de los consejeros regionales de Renovación Nacional (RN), Iván Reyes, explicó que esto “debiera haber pasado por el Consejo Regional, aunque el tema no involucra recursos del Gobierno Regional, porque cuando el Gobernador firma algo lo hace en representación del Gobierno Regional. Ahí se nos fue un detalle. Yo reconozco que participé en esa reunión y se me fue el detalle de que esto pasara por el Consejo antes que se aprobara. Pero como me dio la sensación que fue por premura de tiempo porque esta actividad se desarrollaba el sábado”.