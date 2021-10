Después de un año y medio cumbre del Parque Nacional “La Campana” vuelve a estar abierta

Después de un año y medio con restricción, la cumbre del Parque Nacional La Campana fue reabierta al público.

Tanto el ascenso como las visitas al parque quedaron suspendidas en marzo de 2020 a raíz de la pandemia. Posteriormente y de forma paulatina, el recinto comenzó a recibir visitantes pero con número limitado, sin embargo, la cima permaneció cerrada ya que además, hay que recordar que durante el período otoño – invierno siempre se cancela el ascenso por motivos climáticos.

Hoy quienes quieran visitar el parque y llegar hasta la cumbre, pueden hacerlo, pero respetando el límite de personas permitidas y con previa reserva. El Parque Nacional La Campana actualmente está funcionando con una capacidad de acogida de 500 visitantes, distribuidos en los sectores Granizo (150), Cajón Grande (150) y Palmas de Ocoa (150). A esto se suman los 50 cupos diarios que contempla el ascenso a la cumbre. El director regional de Conaf, Sandro Bruzzone explicó cómo funcionarán los controles en el recinto.

“Para la cumbre debemos señalar que hay medidas restrictivas todavía. No estamos haciendo escalada y es una visita que deben hacer al menos dos personas y si es un grupo mayor, que se mantenga cohesionado. Esta cantidad de personas que estamos recibiendo guarda relación con la seguridad en general, accidentes, extravíos, una enfermedad que pueda sobrevenir a una persona cuando se encuentra en la cumbre. Tenemos dos controles: en la entrada principal en el sector de Granizo y un segundo control en el área de la mina pronosticada en donde se filtra quienes efectivamente tienen la reserva y en caso de que no la tengan, serán invitados a disfrutar el parque de otra manera.”

La delegada presidencial provincial de Marga Marga, Carolina Corti, insistió en la importancia de ir observando el comportamiento de los visitantes no sólo en relación a las medidas sanitarias, sino también, en materia de seguridad.

“Cuando se inicia el proceso de ascenso a la cumbre, existen ciertos riesgos y lo hemos vivido en carne propia ya que en algunos casos, personas que no cuentan con la capacidad física, que no cuentan con el entrenamiento y además, no siguen las reglas, evidentemente terminan con alguna lesión o perdiéndose y hay que hacer esfuerzos sobrehumanos para hacer el rescate. Es por eso, que vamos a ir evaluando después de este año y medio prácticamente de cierre, para que las personas también apliquen su responsabilidad y disciplina para esta clase de deporte.”

Por su parte, el alcalde de Olmué, Jorge Jil, valoró esta esperada apertura, tanto por los visitantes como por el rubro comercial y turístico de la comuna.

“Es una muy buena noticia porque tener acceso ya a 50 personas diarias a la cumbre es muy positivo para los amantes del deporte al aire libre. Es muy importante nuestro Parque Nacional La Campana, llama a desestresarse de todo lo que hemos vivido en pandemia y qué mejor hacerlo de forma responsable y controlada. Somos una de las comunas más visitadas en la región, por lo tanto, el llamado también es a trabajar en conjunto. Si bien es cierto, 50 cupos tal vez no es tanto, sí es muy valorable para los amantes del deporte al aire libre y en ese sentido siempre en nuestra comuna hemos tenido el cuidado de la trazabilidad, de los protocolos, porque siempre tenemos muchos visitantes y esto también llama a que vengan más visitantes.”

El director de Conaf, además, se refirió a los cuidados que deben tener los visitantes en relación a los riesgos de incendios forestales.

“El uso del fuego está prohibido en las áreas silvestres protegidas. En el parque tenemos un estrés hídrico importante en la vegetación, la sequía ha sido prolongada y esperamos que haya un alza de temperatura de 1 a 1.5 grados en el verano. Efectivamente la mesa regional de incendios que congrega al sistema de protección civil nos permitió coordinar acciones y tomar algunas estrategias próximas para enfrentar de mejor manera los incendios forestales. Igualmente, las quemas de desechos agrícolas y forestales están absolutamente prohibidas desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo del próximo año “

Tras realizar la reserva en www.aspticket.cl, hay que presentar el comprobante en el parque y en el mismo recinto cancelar la entrada.

El parque opera de martes a domingo, ya que los lunes se efectúa la sanitización de los espacios de uso público.

Los sectores Granizo y Cajón Grande, en Olmué, funcionan entre las 8.30 y las 17.30 horas. El sector Palmas de Ocoa, en Hijuelas, opera de 9.00 a 17.30 horas.

Tarifas

· Visitantes nacionales. $3.100 adultos, $1.600 adolescentes (12 a 17 años) y $1.600 adultos en situación de discapacidad. Niños menores de 12 años y personas de la tercera edad tienen entrada liberada.

· Visitantes extranjeros: $6.200 adultos y adultos mayores y $3.100 adolescentes (12 a 17 años).

Horario obligatorio de registro para ascender a la cumbre: 8.30 a 9.30 horas, en el puesto de control de ingreso. Horario de descenso máximo: 14.30 horas.

Desde el segundo control, en la mina La Pronosticada, sólo se permitirá el ascenso hasta las 12.30 horas.