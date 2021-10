Detienen a hijos de Víctor Ancalaf por presunta participación en asesinato de sargento de Carabineros

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió a la detención de los hermanos Matías y Heriberto Ancalaf, presuntos autores del crimen del sargento de Carabineros Francisco Benavides que ocurrió en mayo de este año en la ruta R-35 de Collipulli.

Los acusados son hijos del dirigente mapuche y ex líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Víctor Ancalaf, quien también fue aprehendido en el mismo operativo -realizado en la comunidad Choin Lafkenche- por infracción a la Ley de Armas.

Al respecto, Galli confirmó que el Gobierno amplió la querella criminal contra este último “por la posesión de municiones que se encontraron en su domicilio. Respecto a las cuales él no pudo dar explicación y no tiene permiso de porte ni tenencia de armas, y por lo tanto no tendría ninguna explicación para tener ese tipo de municiciones en su domicilio”.

Además, la autoridad valoró el trabajo del Ministerio Público que permitió el desarrollo del operativo. “En una investigación muy profesional, dio en unos meses con los que serían presuntamente los responsables del asesinato del sargento Benavides. Por lo tanto, esperamos que se puedan presentar todas las pruebas en la audiencia de control de detención para que la ciudadanía conozca el nivel de involucramiento y participación que tenían estas personas en ese delito“.

Consultado por antecedentes que vinculan a los hijos de Ancalaf en el asesinato del carabinero, el subsecretario respondió que “ya hay una declaración preliminar por parte del fiscal regional, que da cuenta del trabajo profesional. Lo que corresponde es que esperemos la audiencia del control de detención donde deben presentarse todos los antecedentes para que el tribunal tome las medidas cautelares sobre este individuo“.

“La orden de detención es por su participación directa en el homicidio del sargento Benavides, hay que asumir que las pruebas que presentará la Fiscalía dará cuenta de esos hechos”, añadió.

La declaración a la que refiere Galli es la realizada por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido. “Los antecedentes que se han logrado recabar también en esta investigación permiten vincular a estos dos detenidos con otros atentados con armas de fuego en contra de Carabineros y a uno de ellos en un delito de abuso sexual que se verificó en el mes de septiembre de 2021“, señaló el persecutor.

En tanto, la querella criminal del Gobierno contra Víctor Ancalaf y “quienes resulten responsables” apuntan al delito de Porte ilegal de arma de municiones y “cualquier otro ilícito que se determine durante el transcurso de la investigación”.