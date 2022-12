A 2 años de iniciadas las obras del escenario de Plaza Belén aún están con deficiencias estructurales

En 2020, la antigua administración municipal villalemanina decidió, con fondos municipales ($275.802.415), iniciar obras de mejoramiento en la Plaza Belén que consideraban el escenario, las graderías y la construcción de un espejo de agua, trabajos que comenzaron en enero de 2021, con un plazo de ejecución de 90 días y que, tras tres solicitudes de aumento de plazo de entrega, finalmente obtuvieron recepción provisoria en marzo de 2022.

Llegada la nueva administración municipal (2021), constata la existencia del proyecto “Mejoramiento zonas de pavimento y obras complementarias de Parque Cívico Belén”, cuyo financiamiento había sido solicitado al Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, del Gobierno Regional, por cerca de 91 millones de pesos, para 765 metros cuadrados de pavimento estampado y la instalación de 82 metros cuadrados de cortina metálica mecánica, obras con recepción provisoria de fecha 24 de noviembre del año en curso.

En suma, a la fecha se han invertido más de 360 millones de pesos en la principal plaza de la comuna, monto que, no obstante, no ha garantizado su entrega definitiva.

DEFICIENCIAS ESTÉTICAS, ESTRUCTURALES Y DE SEGURIDAD

Con la recepción provisoria de las obras, la administración del Municipio Transformador recibió obra gruesa habitable, sin terminaciones, sin camarines y baños, y con deficiencias estructurales en su obra principal: el escenario.

“Es una obra gruesa que no cuenta con las condiciones para recibir a un artista (…), es un espacio bastante inseguro, no da las garantías para que, al ser utilizado, no ocurra un accidente, tampoco para que no sea vandalizado”, declaró la alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo.

La jefa comunal agregó que “hoy día hemos pedido a nuestros concejales que puedan ver para que se puedan formar también su opinión, porque va a ser necesario que, de alguna forma u otra, nuevamente tengamos que invertir. Y lo digo con bastante molestia -enfatizó- porque llegamos a este municipio y heredamos distintos problemas, entre ellos está el hacernos responsables de entregar a Villa Alemana un escenario que sea lo que se merece, un espacio donde podamos tener eventos de buena calidad, pero también en un espacio de buena calidad”.

LA OPINIÓN DE LOS CONCEJALES

El concejal Marcelo Góngora, calificó como “decepcionante” las obras ejecutadas en Plaza Belén. El edil manifestó que el proyecto no obedece a una real necesidad, “nos dimos cuenta que las partidas presupuestarias no alcanzaban y más correspondían a un capricho” de la antigua administración municipal.

Hoy, agregó, “hay un grave cuestionamiento respecto de si conviene o no inyectarle más recursos. Recursos municipales en esto no debieran invertirse, porque ya hay suficientes recursos, más aún por la magnitud de los trabajos que se requiere hacer, por lo tanto, la única alternativa es que la administración pueda gestionar recursos externos a través del Ministerio de las Culturas, a través del FNDR” (Fondo Regional de Desarrollo Regional)

“Este es un proyecto fallido”, criticó por su parte la concejala María Fernanda Ternicier, y añadió, “se inició en un tiempo de pandemia cuando las lucas no estaban para ampliar un escenario que, como vemos, realmente es un lugar muy inseguro, no dignifica a los artistas, no merece esto Villa Alemana”.

A juicio de la concejala “las lucas van a tener que ser municipales, no podemos seguir optando a proyectos del Gobierno Regional, a algún FRIL o Circular 33, que siempre son proyectos que vienen a beneficiar a la gente más vulnerable”.

El concejal Alonso Fierro, por su parte, manifestó que “estamos perdiendo oportunidades, porque han pasado ya más de cinco años y este sector no ha tenido uso por parte de la comunidad” y lamentó que los trabajos de mejora deban avanzar lento debido a que “no es una mejora de un solo ítem. Hay problemas con el interior del escenario, con la pendiente, con la visibilidad, con la seguridad. A lo mejor postular a algún recurso de cultura que dote a la comuna, y por qué no a la provincia de Marga Marga, de un escenario de primer nivel”.

Finalmente, el concejal Guillermo Barra, recordó que, en su momento, el proyecto de mejoramiento de Plaza Belén consideró “una pileta, luego se hizo un nuevo escenario, después nuevamente se arregló este escenario que nos entregan en malas condiciones. Yo creo que hay que conversarlo igual con los vecinos y vecinas, con agrupaciones de músicos, artistas también, que puedan ver lo que nos entregó la administración anterior (…) creo que, si podemos conseguir unos recursos del Gobierno Regional, desde la Subdere sería perfecto, pero si no, con recursos propios del municipio tendremos que buscar entregar un escenario digno para los villalemaninos y villalemaninas.

BAÑOS PÚBLICOS PARA VILLA ALEMANA

Las obras de mejoramiento de la Plaza Belén sufrieron modificaciones al proyecto inicial de la administración municipal anterior, por lo que se tuvo que desechar la inclusión de baños, dado que los recursos no fueron suficientes. Sin embargo, el Municipio Transformador espera poder construir baños públicos para que estén a disposición de las vecinas y vecinos de Villa Alemana.

