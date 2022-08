A los 73 años y víctima de cáncer murió Olivia Newton John

Olivia Newton-John, la cantante australiana cuya voz entrecortada y belleza saludable la convirtieron en una de las estrellas pop más grandes de los años 70 y cautivó a generaciones de espectadores en la exitosa película “Grease”, murió el lunes, según un comunicado. de su esposo Ella tenía 73 años.

“La dama Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, escribió su esposo, John Easterling, en un comunicado. en la cuenta verificada de Instagram del cantante.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama”.La cantante reveló en septiembre de 2018 que se estaba tratando un cáncer en la base de la columna. Fue su tercer diagnóstico de cáncer, luego de episodios de cáncer de mama a principios de los 90 y en 2017.

Gracias a una serie de éxitos de country y rock suave, Newton-John ya era un cantante popular a fines de la década de 1970. Pero su papel coprotagonista junto a John Travolta en “Grease” de 1978, posiblemente la película musical más popular de todos los tiempos, la elevó a un nuevo nivel de estrellato. Aunque tenía poca experiencia en la actuación (y cumplió 29 años durante el rodaje), Newton-John dio una actuación indeleble como Sandy, una estudiante transferida australiana de carácter dulce que tiene un romance con Danny, el engrasador alfa de Travolta, en una escuela secundaria del sur de California en la década de 1950.Su química en pantalla como tortolitos disparejos que se someten a cambios de imagen en el acto final para ganarse el corazón de los demás (ella cambia sus vestidos con volantes por tacones, cuero, spandex y un cigarrillo) ancló la película e inspiró a legiones de fans para que la vieran repetidamente.

“No creo que nadie pudiera haber imaginado que una película duraría casi 40 años y seguiría siendo popular y la gente seguiría hablándome de ella todo el tiempo y amándola”, dijo la artista. “Es solo una de esas películas. Tengo mucha suerte de haber sido parte de ella. Le ha dado placer a mucha gente”.Newton-John cantó en tres de los mayores éxitos de la película: los duetos “You’re The One That I Want” y “Summer Nights” con Travolta, y su deslumbrante balada en solitario, “Hopeless Devoted To You”. Nacida en Cambridge, Inglaterra en 1948, Newton-John se mudó con su familia a Melbourne, Australia, cuando tenía cinco años.

Después de ganar un concurso de talentos en un programa de televisión, “Sing, Sing, Sing”, cuando era adolescente formó un grupo de chicas y comenzó a aparecer en programas semanales de música pop en Australia.Newton-John grabó su primer sencillo en Inglaterra en 1966 y obtuvo algunos éxitos internacionales, pero permaneció en gran parte desconocida para el público estadounidense hasta 1973, cuando “Let Be There” se convirtió en un éxito entre los 10 primeros tanto en las listas de música country como en las de adultos contemporáneos.

Siguió una serie de éxitos fáciles de escuchar No. 1, que incluyen “I Honestly Love You”, “Have You Never Been Mellow” y “Please Mr. Please”.Luego vino “Grease”, que fue la película más taquillera de 1978 y se convirtió en un fenómeno cultural perdurable.La película le dio a Newton-John la oportunidad de cambiar su imagen absolutamente limpia. La portada de su próximo álbum, “Totally Hot”, presentaba a la cantante vestida de cuero negro, mientras que sus canciones tenían un sonido pop más vanguardista y contemporáneo.

En 1981, llevó su nueva y más sexy personalidad un paso más allá con “Physical”, un número de baile con letras tan sugerentes como “No queda nada de qué hablar a menos que sea horizontal”. Prohibido por varias estaciones de radio, se convirtió en su mayor éxito, pasando 10 semanas en la cima del Billboard Hot 100. También apareció en varias películas de gran presupuesto, incluida la fantasía musical “Xanadu”, con la leyenda de Hollywood Gene Kelly en su último papel en la pantalla. La película fracasó, pero su banda sonora se vendió bien y generó “Magic”, un éxito número uno.

En 1983 se asoció nuevamente con Travolta para “Two of a Kind”, una comedia romántica de fantasía, pero no logró recuperar la chispa de “Grease”.Durante una larga carrera, Newton-John ganó cuatro premios Grammy y vendió más de 100 millones de álbumes.“He tenido muchas vidas en la música. Tenía country cuando comencé, luego crucé al pop”, le dijo a CNN. “Tenía ‘Xanadu’ y ‘Grease’, muchas canciones en el medio. Me siento muy agradecido. Tengo un repertorio tan grande para elegir”.

superando la tragedia

Pero Newton-John también enfrentó su parte de problemas y tragedias. Sus diagnósticos de cáncer de mama la obligaron a posponer y cancelar varias giras.Y en 2005, el entonces novio de Newton-John,

Patrick McDermott , desapareció en el mar mientras pescaba en la costa de California. Nunca fue encontrado, un misterio sin resolver que persiguió al cantante durante años.

“Es muy difícil vivir con eso”, le dijo a Larry King de CNN en 2006. “Es probablemente lo más difícil que he experimentado, y he pasado por muchas cosas”. Aunque el perfil de su carrera se atenuó en sus últimos años, Newton-John nunca dejó de grabar y actuar. Entre sus aspectos más destacados se encuentran las apariciones como invitada en “Glee”, una residencia de larga duración en “Summer Nights” en el Flamingo Las Vegas y un éxito de club de baile, “You Have to Believe”, grabado con su hija Chloe. ”Me encanta cantar, es todo lo que sé hacer”, le dijo a CNN en 2017. “Eso es todo lo que he hecho desde que tenía 15 años, así que es mi vida. Me siento muy agradecida de que todavía puedo hacerlo y la gente todavía viene a verme”.

