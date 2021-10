Chile goleó a Venezuela y sueña con el Mundial de Qatar 2022

Si bien el triunfo ante Paraguay le había devuelto la ilusión a la Selección chilena de clasificar al Mundial de Qatar 2022, la revitalizadora victoria ante los guaraníes no servía de nada si no se le ganaba a Venezuela. Pero la Roja no defraudó y sacó adelante el crucial partido al golear este jueves por 3-0 a la Vinotinto en San Carlos de Apoquindo para seguir soñando con la cita planetaria.

A pesar de que el combinado criollo tuvo la sensible baja de Charles Aránguiz por su expulsión en la fecha pasada, y que su puesto lo ocupó sorpresivamente Diego Valdés, el elenco de Martín Lasarte jugó bien, presionó y concretó lo que más le estaba haciendo falta en este proceso eliminatorio: goles.

El Equipo de Todos marcó la diferencia frente a un rival diezmado (Yeferson Soteldo fue marginado por supuesto acto de indisciplina) a través de la pelota parada y gracias a los tantos de un brillante Erick Pulgar, quien se perderá el próximo partido ante Paraguay en Asunción por acumulación de amarillas.

Eso sí, a los nacionales les costó generar peligro a través de jugadas. De hecho, la apertura del marcador llegó a los 18′, después de un tiro de esquina desde la derecha ejecutado por Alexis Sánchez, donde la defensa llanera perdió la marca y Pulgar apareció absolutamente libre al borde del área chica para meter un cabezazo.

Con el tanto en contra, los forasteros salieron a buscar el empate y avisaron con tibios remates desde fuera del área.

Sin embargo, los criollos le dieron a los 38′ el segundo golpe a los llaneros y otra vez con balón detenido. Esta vez fue desde un tiro de esquina desde la izquierda servido por Alexis donde el balón fue pasado al segundo palo y nuevamente Pulgar conectó de cabeza tras mala salida del arquero. Con esa ventaja se fueron al descanso.

En el complemento la Roja se soltó y mostró un buen juego, lo cual hizo bajar los olé desde las tribunas y Diego Valdés, de una gran segunda fracción (fue ovacionado al ser reemplazado) pudo anotar el tercero a los 51′ con un potente remate desde fuera del área, pero el esférico se estrelló en el vertical.

Pero eso no importó mucho, porque a los 72′ Ben Brereton liquidó el compromiso tras recibir un gran balonazo profundo, mandarse un carrerón por la derecha y definir con categoría ante el meta para desatar la algarabía de la fanaticada local.

Al final, la Selección chilena sacó adelante la tarea y sumó tres puntos de oro, pues aprovechó los resultados de la jornada para trepar al sexto puesto, con 13 unidades, a sólo tres de la zona de repechaje y sumar confianza de cara a la próxima doble fecha de noviembre, donde tendrá otras dos “finales”, ante Paraguay en Asunciónn y frente a Ecuador en Santiago.

CHILE

Claudio Bravo; Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Gary Medel, Sebastián Vegas; Erick Pulgar, Diego Valdés, Arturo Vidal; Alexis Sánchez, Luis Jiménez, Ben Brereton. (DT: Martín Lasarte).

VENEZUELA

Wuilker Fariñez; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Adrián Martínez, Oscar González; José Martínez, Tomás Rincón, Eduard Bello, Alberto Peñaranda, Darwin Machís; Eric Ramírez (DT: Leonardo González).

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

Estadio: San Carlos de Apoquindo, Santiago.