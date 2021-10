Papa Francisco defiende la objeción de conciencia ante el aborto

El Papa Francisco defendió la “objeción de conciencia” en los casos de aborto e instó a los farmacéuticos a que no sean “cómplices” de esa práctica que ha vuelto a calificar como un homicidio.

“Ustedes están siempre al servicio de la vida humana. Y esto puede en algunos casos involucrar objeción de conciencia, que no es infidelidad, sino por el contrario fidelidad a su profesión, si está válidamente motivada“, dijo el argentino en su discurso dirigido a los participantes en el congreso organizado por la Sociedad Italiana de Farmacia Hospitalaria y de los Servicios Farmacéuticos de las Autoridades Sanitarias.

El Pontífice, que recibió en el Vaticano a los representantes del gremio de los farmacéuticos, pidió a los profesionales que muestren “cercanía” con las mujeres que atraviesan esa situación.

“Hoy hay un poco una moda que tiende a pensar que quizás sería una buena forma de eliminar la objeción de conciencia. Pero esto es la intimidad ética de todo profesional de la salud, y esto nunca debe ser negociado, es precisamente la responsabilidad última de los profesionales de la salud“, manifes´to. Para el Papa la objeción de conciencia es además “una denuncia de las injusticias cometidas contra la vida inocente e indefensa“.

En cualquier caso, manifestó que es un tema “muy delicado”, que al mismo tiempo “requiere mucha competencia y gran justicia”. El Papa hizo referencia en su alocución a sus declaraciones en una conferencia de prensa a mitad de septiembre, al regresar de su viaje a Budapest y Eslovaquia.

“Ustedes saben que lo tengo muy claro: es un homicidio y no es lícito convertirse en cómplices. Dicho esto, nuestro deber es la cercanía, nuestro deber positivo: permanecer cerca de situaciones, sobre todo de las mujeres, para que no se piense en la solución abortiva, porque en realidad no es la solución”, expresó el Papa.