Roban hostias desde capilla en Valparaíso: Sacerdote asegura que autores son parte de “un grupo satánico”

El sacerdote de la capilla Sagrada Familia del cerro Placeres de Valparaíso denunció el robo de las hostias y de otras especies religiosas desde el interior del recinto.

De acuerdo al diario La Estrella de Valparaíso, en específico el robo abarca hostias sacerdotales, dos copones con hostias consagradas, una naveta (utilizada para el incienso de las ceremonias) y la custodia.

Según el sacerdote Josephat Kawa tienen un avalúo económico que supera el millón de pesos, aunque lo que más preocupa al sacerdote es el sacrilegio y la profanación del que fueron víctimas.

El delito fue advertido luego de que la encargada de la capilla divisara una ventana rota por la que habrían ingresado los antisociales y luego se diera cuenta de la falta de las especies: “El centro de nuestra vida como cristianos”, dice el sacerdote. “Tenemos mucho dolor por recibir esta noticia, es como una ducha fría en invierno. Pienso en hasta dónde hemos llegado como humanidad, en la falta de respeto a Dios, a lo más íntimo de un pueblo, a la creencia de un pueblo. Creo que eso es lo más grave para mí porque hablamos de un sacrilegio, robo y blasfemia y son cosas gravísimas. Estamos muy adoloridos porque como cristianos es nuestra razón de fe”, declaró.

El religioso dice estar “muy convencido” de que esto se trata de alguna agrupación maligna “porque ha pasado que de repente está el motivo de robo para buscar plata, pero dejan las hostias. Ellos se fueron con hostias sagradas, incienso, la custodia y eso pienso que es obra de un grupo satánico”. “Hay muchas parroquias que han sufrido robos en el sector, sé que hay muchos hermanos nuestros angustiados, que caen en la droga y es un hecho que buscan cosas para reducir, es cierto. Pero robar una hostia ¿para qué? Entonces concluyo en un grupo satánico”, sostuvo el sacerdote.

Sin embargo, el párroco contó que prefirió no interponer denuncias formales ante las policías. “No vamos a castigar a esta gente, pero el domingo -a las 10.30 horas- vamos a hacer una misa de desagravio para rezar por ellos, para que puedan cambiar. Rezar también por el consuelo de los hermanos, de nosotros porque es un dolor inmenso lo que están haciendo con eso sacramentado, puede ser una brujería, deben ser grupos satánicos porque hay otras cosas que podrían robar como micrófonos, equipos y no se llevaron nada de eso”.

“Prefiero hacer una misa y pedir perdón en nombre de ellos porque son hijos de Dios que están equivocados. Prefiero rezar para que lleguen a respetar las iglesias porque no es solo una falta de respecto a Dios, sino que también a los hombres porque tocaron el centro mismo de nuestra fe, de lo sagrado, así que rezaré por ellos para que recapaciten porque lo que hicieron no es un juego, no se juega con lo sagrado y tarde o temprano se darán cuenta que lo que hicieron fue muy grave.

Ojalá se arrepientan”, reflexionó Josephat Kawa.