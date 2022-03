Alcaldesa Ripamonti y Nicolás Massú lanzaron Copa Davis con Clínica deportiva con niños de Viña

El match frente a Eslovenia por el Play Off del grupo 1 Mundial se disputará el 4 y 5 de marzo en el centenario Club Unión tras 4 años de jugarse fuera de Chile y 18 años en que Viña del Mar no era sede, la ciudad comenzó a vivir la semana de la competencia tenística más importante del mundo, como es la Copa Davis, que se jugará en el centenario Club Unión, que recibirá la serie por el play Off del Grupo 1 Mundial, entre Chile y Eslovenia, este 4 y 5 de marzo.

Para su realización, el Municipio de Cuidados y la Federación de Tenis de Chile firmaron recientemente un convenio de colaboración que también permite potenciar el tenis en la comuna a través de clínicas de tenis dirigida a niñas y niños de la Escuela Deportiva Municipal.

En la presentación del torneo, la alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que es un orgullo que Viña reciba nuevamente el evento tenístico.

“Ha sido un trabajo colaborativo. Traer la Copa Davis a Viña del Mar también tiene que ver con la tradición de eventos e historias que son constitutivas de nuestra ciudad. Aquí también se jugó una Copa Davis, en este mismo club, y el tenis es también parte de la historia de Viña del Mar”.

Ripamonti también destacó que “tenemos un doble medallista olímpico que puso a nuestra ciudad y a nuestra Patria en el primer podio del mundo. Entonces, creo que este tipo de cosas generan identidad en una ciudad, la que se ha perdido. Generan la posibilidad de derrocar tragedias tan grandes, como son el avance del narcotráfico o la pérdida del espacio público. Los agentes motivados en que se puedan convertir niños y niñas para mejorar la sociedad”.

APOYO MUNICIPAL

Por su parte, el presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías, agradeció el apoyo y acogida brindada por el municipio.

“Estamos muy contentos de estar en Viña del Mar, realmente la acogida que ha tenido la Copa Davis ha sido extraordinaria. Creo que vamos a tener un lindo espectáculo y, por tanto, no puedo dejar de agradecer a la alcaldesa la gran acogida que nos ha brindado como Federación de Tenis. Este evento se pudo realizar en Viña, gracias a la importante contribución que ha hecho la Municipalidad y hacerla acá es también un reconocimiento a nuestro capitán, oriundo de la ciudad”, destacó Elías.

El capitán del equipo, el viñamarinos Nicolas Massú, también agradeció a la jefa comunal y al municipio “por darnos la oportunidad de poder hacer esta Copa Davis acá, porque queríamos jugar a nivel de mar y Viña fue uno de los primeros en levantar la mano para hacer este evento tan importante. Pasaron 4 años de no poder jugar en Chile y echábamos de menos el apoyo de nuestra gente y seguir avanzando para llegar al grupo Mundial”.

En lo personal, Massú contó que el Club Unión le traía grandes recuerdos: “Aquí llegué con 5 años. Partí en estas canchas jugando mini tenis y está la cancha 4 (court principal) con mi nombre, donde se jugará el fin de semana”.

El presidente del Club de Tenis Unión, Gregorio Jusid, manifestó que “cuando nos enteramos que se iba hacer la Copa Davis en Viña no sabíamos si el Club Unión era capaz, porque había mucho que hacer, mucho que arreglar y reparar y hacer graderías. Gracias a la alcaldesa y la Municipalidad de Viña y a la Federación de Tenis que confío en nosotros, creo que los vamos a lograr como queremos. Por eso esperamos que este match sea una fiesta del tenis porque le hace muy bien a nuestro país”.

CLÍNICAS

La primera actividad relacionada con el torneo fue una clínica de tenis dirigida a niños y niñas de la Escuela deportiva de tenis municipal de Viña del Mar y clubes de la zona, la que se suma a la realizada el jueves pasado por un instructor de la Federación, encargado nacional del

Programa de Desarrollo del Tenis Junior e Infantil de la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés).