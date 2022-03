Alcaldías de Marga Marga aunan fuerzas contra proyecto termoléctrica “Los Rulos”

En dependencias de la administración del Parque Nacional La Campana, se reunieron las alcaldesas y alcaldes de las comunas de Marga Marga, Valeria Melipillan de Quilpué, Javiera Toledo de Villa Alemana, Daniel Morales de Limache, y Jorge Jil, alcalde de Olmué, quien convocó a esta reunión junto a los equipos jurídicos y comunicacionales de los municipios, para determinar acciones a seguir en el contexto de la oposición al proyecto de la termoeléctrica Central de Ciclo Combinado “Los Rulos”.

Desde un principio, los alcaldes de las cuatro comunas, expresaron su completo rechazo al proyecto, aún más luego de que el 23 de febrero el Comité de Ministros aprobara la construcción de la termoeléctrica pese a que durante su campaña el propio presidente Piñera la rechazara.

La termoeléctrica, de inversión estadounidense, ha generado rechazo generalizado en la comunidad ya que, entre otras cosas, se ubicará en la Reserva de la Biosfera La Campana–Peñuelas.

Es por ello que, desde los cuatro municipios de la provincia, se está trabajando en una estrategia común que apunta a acciones judiciales y comunicacionales para evitar que el proyecto se concrete.

En la oportunidad, el encargado de la Oficina de Promoción y Educación Ambiental de la municipalidad de Olmué, Diego Umaña, realizó una charla sobre el impacto que tendría en la zona núcleo y de amortiguación de la Reserva Mundial de la Biósfera, sobre el bosque esclerófilo y especies que habitan el entorno del Parque La Campana, por el material particulado que arrojaría la termoeléctrica, el que ingresaría como lo hace la vaguada costera encajonándose entre los cerros.

Jorge Jil, alcalde de Olmué, señaló que “Hoy nos hemos reunido los cuatro alcaldes y alcaldesas de la provincia por un tema común que es la termoeléctrica, y los cuatro concordamos que no queremos una termoeléctrica que afecte la calidad de vida de nuestros vecinos, por lo tanto vamos a planificar una estrategia con los equipos jurídicos cuando tengamos que hacerlo, cuando ya se dé la resolución. Creemos que esta coordinación entre las comunas es muy buena, y posteriormente queremos hacer la parte comunicacional con nuestros vecinos, a lo mejor con alguna intervención cultural, para que se vaya visibilizando el descontento que hay en la provincia del Marga Marga. Y lo estamos haciendo hoy desde la comuna de Olmué, desde la zona núcleo, donde no queremos ser afectados con la reserva y la biodiversidad que tenemos que cuidar para nuestras futuras generaciones, y hoy los cuatro alcaldes y alcaldesas decimos fuerte y claro que no vamos a permitir que se instale una termoeléctrica donde los afectados serán los vecinos.”

El alcalde Daniel Morales, alcalde de la comuna donde se pretende emplazar el proyecto, expresó “Nos genera una decepción enorme que se haya aprobado este proyecto y de la forma que se aprobó. Hoy asumen autoridades sensibilizadas sobre este tema por lo tanto uno esperaría que exista una voluntad política importante para revertir esta decisión. Lo relevante, independiente de la vía judicial, con también las señales políticas y creo que las autoridades que hoy asumen tienen esa responsabilidad de manifestar también su sensibilidad política en este tema y la sensibilidad sobre este proyecto”.

Valeria Melipillan, alcaldesa de Quilpué manifestó al respecto que “Efectivamente este proyecto consume 310 mil litros de agua diarios en una provincia donde la gravedad de la sequía es muy profunda y donde miles de familias se están surtiendo por camiones aljibe. Tenemos que recordar también que hay sectores como Colliguay, Los Perales o Los Molles en Quilpué que ni siquiera pueden acceder a APRs porque lamentablemente las napas están secas. Hoy día la crisis hídrica es grave, está afectando la salud de las personas, los derechos fundamentales de los niños, de las familias, por lo tanto, es impensable que un proyecto de esta magnitud se instale en nuestra provincia en este escenario de cambio climático y de grave crisis hídrica que tenemos.”

La alcaldesa de Villa Alemana Javiera Toledo en este marco indicó que “La lucha contra la instalación de la termoeléctrica Los Rulos no ha terminado. Creo que estamos en un momento importante también para seguir manifestándonos y ahí hay dos vías, una legal que vamos a tomar la responsabilidad como municipio con nuestros equipos jurídicos de manera colaborativa con las cuatro comunas, pero también desde la organización social. Hoy día el impacto, las transformaciones y quien tiene que decir fuerte y claro y ser tomados en cuenta son nuestros vecinos y vecinas del valle de Marga Marga, pero con la visión también de poder hacer trascender esto y que sea un sentir nacional. Creo que la reunión de hoy genera esta nueva articulación que ya estábamos forjando con los alcaldes de la provincia de Marga Marga, pero también nos da las posibilidades de seguir tomando estrategias a futuro considerando también que vamos a tener un nuevo comité de ministros pero que necesitamos conocer el fallo del anterior. Así que harto por hacer. Confío y tengo mucha esperanza de que estos cuatro alcaldes que no son de escritorio sino que son de territorio, vamos a estar a la altura de la ciudadanía que es lo que nos demanda y nos mandata y es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo, con un pie en la calle y la responsabilidad de las instituciones.”