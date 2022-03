Ministra Siches: “la violencia no nos detendrá”

La ministra del Interior, Izkia Siches, se refirió a los incidentes ocurridos en la mañana de este martes, cuando intentó llegar a la comunidad de Temucuicui, comuna de Ercilla, y su comitiva de seguridad fue recibida con disparos al aire.

El motivo de dicha vista era conversar con la familia del comunero mapuche Camilo Catrillanca, que fue asesinado por Carabineros en noviembre de 2018.

A través de su cuenta de Twitter, la secretaria de Estado informó que “conversamos con Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, en una reunión importante dentro de la jornada en la que buscamos establecer diálogo con víctimas, territorios y autoridades”.



“Con más convicción que nunca reafirmamos nuestro camino. La violencia no nos detendrá”, agregó la secretaria de Estado.

Tras estos hechos, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que “quiero señalar que el camino que hemos decidido seguir para enfrentar la situación crítica en el Wallmapu y particularmente en La Araucanía, es un camino que sabíamos que iba a ser difícil. El camino del diálogo sabemos que no va a estar exento de dificultades, sabemos que probablemente hay muchos que no quieran el diálogo y que no quieran enfrentar este problema a través del diálogo. Sin embargo, nuestro itinerario va a continuar y por lo tanto el itinerario de la ministra, de la comitiva y de las instancias que se han planificado tener van a continuar”.

“Este hecho sucedió en el marco de un Estado de Excepción. Entendemos que algunos no quieren que el Gobierno abra instancias de diálogo, o que la solución sea el diálogo, pero seremos perseverantes en esto. Por eso, insistimos y sostenemos que el itinerario continúa”, añadió.