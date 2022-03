Orquesta Marga Marga ofreció extraordinario concierto en Centro de Educación Integrada de Adultos de Quilpué

Un extraordinario concierto en el Centro de Educación Integrada de Adultos (CEIA) ofreció la tarde de ayer la destacada Orquesta Marga Marga, quienes con un amplio repertorio de música clásica y popular maravillaron a la comunidad educativa del establecimiento municipal quilpueíno.

Bajo la dirección del maestro Luis José Recart, la Orquesta de la Provincia de Marga Marga interpretó “Concerto Grosso op. 6 VIII” de Georg Friedrich Händel; “Envidia” de Sergio Berchenko; “El quinto elemento” de Eduardo Cáceres; y “Adagio para cuerdas” de Anton Bruckner.

“Una de las más importantes ideas que tenemos siempre como Corporación, Fundación y Orquesta, justamente es llevar el teatro a la gente y no la gente al teatro, porque no toda la gente tiene la oportunidad de ir a los salones, sobre todo después de la pandemia, que hizo que estuvieran tanto tiempo cerrados. Es un poco alegrarles el espíritu a las personas, acercarnos y dar a entender que la cultura es parte de todos y no es un momento elitista de la sociedad, así que ojalá que esto se repita y no solamente aquí, sino que en los diferentes establecimientos de la Corporación”, expuso Luis José Recart.

Consultado por esta gran presentación, el director del Centro de Educación Integrada de Adultos (CEIA), Gastón Veas, dijo que “nos vamos sumamente satisfechos después de escuchar a la Orquesta Marga Marga que es extraordinaria, no tengo otra palabra para definirlo. Es un espectáculo que sobrecoge y llega al alma, siendo un regalo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Esta fue una gestión que realizamos desde el establecimiento, gracias al aporte que pudo hacer nuestro gestor cultural, donde nos fijamos un plan de trabajo para tener por lo menos tres veces en el año actividades de este nivel, que fue realmente extraordinario, con el afán de poder acercar la cultura a nuestros estudiantes”.

Finalmente, la Claudia Rojas, directora del área de educación de la Corporación Municipal de Quilpué, comentó que “es un orgullo y también un gran reconocimiento al equipo directivo y de gestión cultural del establecimiento, porque esto ha sido una gestión encabezada por ellos y que va en directo beneficio de acercar la cultura a sus estudiantes, que generalmente quedan más alejados de las actividades culturales, también por los horarios en que ellos estudian”.

Frente a la realización de este tipo de actividades, la directiva agregó que “desde CMQ estamos llanos y abiertos a poder apoyar todas las iniciativas que las escuelas tengan para fomentar la cultura y en esa línea es que desde este año contamos también con un coordinador del área cultural, que nos va a permitir revitalizar la cultura en nuestros centros educativos”.