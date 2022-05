Confederación de conductores de la región invalida la aparición de nuevas “ coordinadoras”

Mediante un comunicado el Presidente de la Confederación de Transporte Terrestre Óscar Cantero, descartó de manera tajante la aparición de nuevas coordinadoras o vocerías que de forma llamativa, han aparecido en los medios escritos o radiales entregando una versión del gremio como una sola vocería.

Cantero comentó que este hecho desorienta a la opinión pública argumentando que : “ rechazo totalmente las afirmaciones de un personaje que apareció diciendo que él representaba a los conductores de Valparaíso, que es de una coordinadora, jamás me he juntado con él y no conozco esta coordinadora para que venga afirmar esto “ detalló el líder gremial.

“Esta federación que presido reúne a 6 federaciones de la Región de Valparaíso, 29 sindicatos de conductores, llevamos muchos años , desconocemos a tal coordinadora y no nos representa como tal por ningún motivo”, sentenció Cantero.

El dirigente fue firme en reiterar que “ no es efectivo y carece de toda verdad, no nos representa, y no necesitamos que alguien nos venga a asesorar, nuestro trabajo siempre ha sido independiente”, explicó.