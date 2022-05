Murió Francisca Sandoval, periodista de Señal 3 de La Victoria baleada en el barrio Meiggs

El Hospital de Urgencia Asistencia Pública confirmó la muerte de Francisca Sandoval, periodista del canal comunitario de TV Señal 3 de La Victoria que fue baleada mientras cubría la marcha que realizó la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras en la Alameda para conmemorar el Primero de Mayo.

“El Hospital de Urgencia Asistencia Pública comunica el sensible fallecimiento de Francisca Sandoval Astudillo ocurrido hoy a las 10.58″, informó en un comunicado la ex Posta Central de Santiago este jueves.

“La paciente ingresó a nuestro establecimiento el domingo 1 de mayo en estado de extrema gravedad producto de un traumatismo encéfalo craneano por un proyectil balístico. Fue intervenida quirúrgicamente y posteriormente se mantuvo en soporte vital avanzado durante 12 días, sin mejorías neurológicas y evolucionando a una falla multiorgánica que provocó su fallecimiento”,

precisó el centro asistencial.

Fueron tres personas –dos mujeres y un hombre- las que resultaron heridas por los disparos que ejecutaron en el barrio Meiggs grupos vinculados a las mafias que arriendan el espacio público al comercio informal. La grabación de uno de esos sujetos dialogando con efectivos policiales motivó una investigación interna en Carabineros.

La periodista de 29 años permanecía en extrema gravedad tras ser alcanzada por un disparo en su cabeza.

“Así comienzan las peores tragedias en América Latina”, afirmó para referirse al ataque el Presidente Gabriel Boric. A dos días del hecho el mandatario acudió al recinto asistencial en que la periodista agonizaba y se reunió con sus familiares. Hubo protestas en las afueras de la ex Posta Central por su presencia esa jornada, lo que motivó que el Presidente saliera rápidamente en su automovil particular siendo objeto de insultos y lanzamiento de diversos objetos.

El supuesto responsable de los disparos, Marcelo Naranjo Naranjo, alias “El Pestaña”, un sujeto con antecedentes por tráfico de drogas de nacionalidad chilena, fue imputado por la Fiscalía Centro Norte por delitos de homicidio frustrado, porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados y está en prisión preventiva.