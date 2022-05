Municipio de Quillota está dispuesto a mantener el Servicio Médico Legal en el Hospital San Martín

El actual edificio del Hospital San Martín de Quillota pasará a ser administrado por el municipio local cuando la última unidad del centro asistencial se traslade al nuevo Hospital Biprovincial Quillota-Petorca, lo que podría ocurrir hacia fines de este año.

En el lugar el municipio busca realizar el anhelado proyecto de Centro de Atención Integral para las Personas Mayores y sus Familias.

En el edificio además se ubica el Servicio Médico Legal, que depende del ministerio de Justicia, ante esta situación el alcalde de la comuna, Óscar Calderón, indicó: “Ellos tienen un proyecto que contempla contar con edificio propio, el Servicio Médico Legal hace mucho tiempo lo está gestionando, han participado de un par de licitaciones que lamentablemente no han llegado a buen puerto y mientras eso no ocurra, no tenemos inconvenientes en que puedan cohabitar en el edificio, que vamos a administrar al corto plazo, en el transcurso de este año, cuando tomemos posesión”.

La reunión para tratar este tema se realizó con el director regional del Servicio Médico Legal, doctor Marcos Faundes Pinto, quien le indicó al jefe comunal que su permanencia será temporal y prontamente volverán al trabajo para contar con un edificio propio en la zona.

“Nos parece que hay una actividad complementaria. No solamente el Servicio Médico Legal tiene que ver con lo que pudiese reflejar en la morgue. Tiene una cantidad de programas importantísimos de gestión social y desde esa perspectiva, por supuesto, no encontramos complicaciones para que convivamos con este servicio, por un tiempo, hasta que ellos puedan tener su dependencia individual. Entiendo, por la información que me entregó el director regional, que está en proceso de iniciarse la tercera licitación y esperemos que les vaya muy bien, porque siempre van a estar en mejores condiciones en algo que es propio”, sentenció el alcalde.