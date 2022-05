En Limache se realizó Expo Hobbie congregando a 15 mil personas

Los amantes de la cultura asiática asistieron a un evento inédito en Limache patrocinado por el municipio y organizado por Anime Convention. Se trató de un encuentro en el que participaron 100 expositores de productos de la cultura japonesa y coreana, ilustradores y Cosplayers de distintas comunas de Chile.

El alcalde de Limache, Daniel Morales, destacó el entusiasmo de participantes y organizadores: “estamos muy contentos porque este es un evento que rompe varios esquemas, primero es una iniciativa focalizada en los jóvenes y en una mirada distinta desde el punto de vista cultural. Aquí hay un espacio para la gente que le gusta el K Pop, le gusta el cosplay, los juegos gamers y hay un espacio de convivencia completamente distinto a lo que estamos habituados en nuestra comuna. Y segundo porque es un evento que sale de Santiago, sale de la capital y viene a regiones y a nuestra comuna y se abre un espacio que es completamente distinto”.

El evento congregó a 15 mil personas y ofreció entretención para toda la familia. El sector dispuesto para bailar (JUST DANCE) y el área de videojuegos fueron dos espacios concurridos y alabados por los asistentes.

Vicente Zúñiga asistió al evento y destacó que fuese gratuito: “es el mejor que he visto, porque hay juegos gratis, hay más tiendas y en otros a los que he ido no han sido ni la mitad de esto (…) es buena idea para gente nueva aprenda de animé y que la gente se disfrace es bacán”.

“Me gusta el espacio grande, después de tanto tiempo en cuarentena y todo eso, volver a encontrarse en un espacio tan grande y bonito encuentro que es genial”, comentó Isa, participante del evento.

La animadora de esta versión Expo Hobbie fue Carlyn Romero, conductora del programa SIN CRTL de Via X Esports y referente de streamers y el mundo gamer destacó el carácter familiar de la iniciativa: “super bien, después de dos años en que perdimos contacto físico con la gente, compartir culturas diferentes, entonces que rico que se pueda seguir con estas instancias, que sea familiar, de todas las edades, con emprendimientos también que ayudan a la gente a salir de ese ahogo de pandemia”.

El evento fue gratuito y es la primera vez que se realiza fuera de Santiago.

La iniciativa es la primera convocatoria masiva en Limache después de dos años y se realizó en el estadio Ángel Navarrete Candia con las medidas sanitarias respectivas.