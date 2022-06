Vesta Lugs estrena su Nuevo Single “CANCIÓN PARA MI EX”

Sin parar desde el estreno de “El Contrato” hace 2 años, VESTA estrena nueva canción luego del éxito de “Brígida”. Con el lanzamiento de “Canción Para Mi Ex”, la artista nacional ya suma un pool de canciones que han tenido un excelente desempeño en las plataformas digitales.

“Canción Para Mi Ex” es situarse en la mirada más luminosa y positiva luego de terminar una relación importante y que tiene buenos recuerdos, con esas personas que siempre quedarán en un lugar especial de los recuerdos de vida.

Sobre la canción, Vesta comenta: “Canción Para Mi Ex, se la escribí justamente a mi ex. He tenido todo tipo de relaciones y todas han terminado de forma distinta. Algunas con heridas que he ido desmenuzando internamente, pero la última en particular fue distinta a las demás. Nos enseñan a que debemos cortar todos los lazos y todas las canciones que hablan de los términos son radicales y hay heridos y enojo por detrás, lo cual entiendo. Pero esta viene de un lugar de respeto que hubo con una persona que te marcó muchísimo y no porque ya no existe un vínculo amoroso ya no debiese existir calidez y respeto hacia lo convivido. Es una canción para los buenos EX”.

Siempre con un mensaje que entregar en cada una de sus canciones, Vesta aborda un tema tan habitual para todas y todos. Ha encaminado su carrera con la gran responsabilidad de tener un discurso que represente a su generación y a la mirada de las mujeres; ese relato es coherente con todo los ámbitos profesionales de su vida, porque es una mujer y artista que tiene muchas facetas.

“Los matices que se verán en el disco son un reflejo de lo profundos y diversos que son los mundos que llevamos en nuestro interior las mujeres, lo cambiantes y multi emocionales que somos. Eso es hermoso. El equilibrio sucede solo, y se ve y escucha distinto para cada una“, destacó Vesta.

En el videoclip fue dirigido por la chilena Camila Grandi, VESTA es acompañada por el Tiktoker Nico Castro, quien da el salto desde la popular plataforma y debuta en este formato audiovisual.

“Canción Para Mi Ex” se suma al éxito de los lanzamientos pasados: “El Contrato”, “Alas Desatadas”, “No Somos Buenxs” (feat. Pablo Feliú) y “Brígida”.