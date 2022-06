Nani estrenó su nuevo single: “REPLAY” 

Con tan solo 19 años, NANI estrena hoy su nuevo single “REPLAY” que ya se encuentra disponible en todas las plataformas. La letra nos hace reflexionar sobre disfrutar a pleno las primeras experiencias.

Sobre este nuevo single NANI nos cuenta: “quise que sea una canción con una temática que cualquier persona se pueda sentir identificada. La canción dice ´Tengo ganas de volverte a conocer´, pero no necesariamente a una persona, puede ser a un lugar. Se puede interpretar de varias formas. Me gustaba la idea de la canción que sea pop, que es lo que a mi me gusta.”

El videoclip de la canción que se estrenará hoy a las 11hs CL / 12 hs ARG/UY, se filmó en Plaza Canning y fue dirigido por Marlene Montaner y Lautaro Espósito, producido por Diego Tucci para Hecho A Mano Music. “Quería que denotara felicidad, alegría, muy colorido, con situaciones pasando alrededor mío”, nos comenta NANI.

Oriunda de la capital, NANI se mudó a muy temprana edad a Pergamino, Provincia de Buenos Aires, donde reside actualmente. A los 15 años fue ganadora del concurso “Jóvenes artistas” donde presentó su primer sencillo “Voy Bailando” en el 52º Festival Internacional de Peñas de Villa María, lo que dio inicio a una promisoria carrera, dando lugar a numerosas presentaciones en distintos escenarios de Argentina.

En marzo 2020 su vida tomó un nuevo rumbo y su carrera musical emprendió una emocionante etapa siendo la primera artista en desarrollo firmada por el sello discográfico de RICARDO MONTANER, “Hecho a Mano Music” (HAMM), lo que marcó el inicio de este camino y se enfoca en ganar su lugar en la industria de la música también en el plano internacional.

Nani Bargiano es una artista argentina, que rápidamente se ha destacado en la industria de la música. Vivió hasta los 8 años en la Ciudad de Buenos Aires, donde nació y comenzó a estudiar comedia musical. Luego se radicó con su familia en la Ciudad de Pergamino, donde estudió canto y comenzó a tomar clases particulares de piano y guitarra.

Desde temprana edad el talento de NANI fue apoyado por sus padres, quienes la impulsaron para que comenzara a trabajar con dos productoras argentinas. En ese momento comenzó a pisar escenarios importantes y a producir sus primeras canciones.

NANI ha explicado en varias entrevistas que sus temas son en español, con un estilo latino y urbano; pero sobre todo, pop y resaltó su gusto por artistas como Ariana Grande, Justin Bieber, John Mayer, entre otros.

En el año 2018 abrió el show de Richard Marx y Lali Espósito en el Teatro El Círculo de Rosario. En el año 2019 fue seleccionada por el jurado de Nuevos Valores del Canto y la Música como “Mejor Solista” para actuar en el Festival Internacional de Peñas de Villa María, presentándose en el escenario mayor con tan solo 17 años de edad. Ese mismo año lanzó sus primeros singles: “Voy Bailando”, “Abrázame”, “AHPF”, entre otros.

En el año 2020 firmó contrato con HAMM (Hecho a Mano Music, sello de Montaner). Poco tiempo después viajó a Miami a producir nuevas canciones, y logró cumplir el sueño de compartir escenario con Ricardo Montaner, en un show que el destacado artista ofreció vía streaming desde Altos de Chavón, República Dominicana.

En el año 2021 viajó en varias oportunidades a Miami, con el propósito de participar de innumerables sesiones con destacados productores, en un proceso íntimo de búsqueda musical y de estudio permanente. Al volver a Argentina en el mes de julio de ese mismo año, y bajo la dirección de Marlene Montaner y la productora Dream Factory, estrenó “Las dos”, una canción que narra una historia de amor y desencuentros.

NANI continúa pisando grandes escenarios. A finales del 2021 abrió los conciertos de Mau Y Ricky en el Teatro Gran Rex y varias ciudades de Argentina; y en los primeros meses del año 2022, los conciertos de Camilo, Mau y Ricky, y Ricardo Montaner en el Estadio Luna Park de Buenos Aires.

Con el respaldo de HAMM, NANI nos deja ver a través de su pasión por la música, que lo mejor está por venir.