Boric en Estados Unidos: Chile “es un lugar seguro para invertir ”

El Presidente Gabriel Boric se reunió este martes con el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, para analizar estrategias que se utilizan en California para ahorrar agua en el marco de la crisis climática que afecta al planeta.



Tras la cita, el Mandatario explicó que “es un estado que tiene prácticamente el mismo tamaño que Chile. La conurbación de Los Ángeles, tiene prácticamente la misma cantidad de habitantes que nuestro país, cerca de 19 millones de persona. Y además, estamos enfrentando desafíos similares en torno a la necesidad de un crecimiento más equitativo, al liderazgo de las mujeres, a una política con perspectiva de género”.



“Y el enfrentamiento a la crisis climática. California, como Chile, enfrenta una sequía que es brutal. Y sin embargo, pese al aumento de población, han logrado disminuir el consumo de agua. Ahí hay herramientas que tenemos que aprender”, resaltó.



De esta manera, Boric explicó que “ese fue el memorándum que firmamos con nuestra canciller Antonia Urrejola. Para poder llevar a nuestro país, las mejores prácticas en torno al uso y al cuidado de este elemento, que tan necesario es”. También destacó que “sus servicios sanitarios son públicos. Y acá, en Los Ángeles, están muy orgullosos de aquello”.

“HAN HABIDO MUCHAS CARICATURAS”



Posteriormente, Boric fue consultado sobre la frase: “Algunos dicen que seremos el próximo Maduro y eso no es verdad”, la cual le dijo a empresarios canadienses durante su visita a ese país.



Al respecto, el Presidente respondió que “han habido muchas caricaturas respecto a lo que significa ser de izquierda en el mundo hoy día. Y nosotros venimos a reivindicar con mucha alegría de que es posible levantar un proyecto de izquierda que sea democrático, que tenga un profundo respeto por los Derechos Humanos, que fomente el crecimiento inclusivo y donde nadie se quede atrás”.



En esa línea, afirmó que “eso estamos llevando adelante en Chile, una preocupación sostenida por mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes, con una perspectiva de igualdad, de mayores derechos sociales, de construir un Estado de Bienestar que no discrimine según preferencias políticas. Y que además, enfrente los principales desafío comunes que tenemos en el planeta, por ejemplo la pandemia, la crisis climática o los procesos migratorios”.



“Como sé que hay preocupación, que han habido dudas respecto a la vocación democrática de algunos liderazgos, yo vengo a reafirmar cual es la nuestra. Somos un país con una tradición democrática importante, y nuestra izquierda, nuestro Gobierno hoy día, pero por sobre todo nuestro Estado, más allá de las diferencias legítimas que hay, es profundamente democrático y respetuoso de los Derechos Humanos”, añadió.



Boric aseveró que Chile es “un lugar seguro para invertir. Porque tenemos absolutamente claro que para salir adelante, para mejorar nuestras condiciones de vida, tenemos que trabajar juntos sector público y sector privado”.



Además, resaltó que “el recibimiento que hemos tenido por parte de los CEO’s de empresas tanto en Canadá como también algunas conversaciones preliminares en Estados Unidos, es tremendamente positivo. Los empresarios del mundo entienden que es necesario cambiar, y mejorar nuestras instituciones para adaptarlas a los tiempos que corren”.



“Y eso es, justamente, lo que ha buscado el proceso constituyente, adaptar nuestras instituciones a los tiempos que corren, para tener un crecimiento inclusivo y del cual nadie se quede atrás. Eso se entiende perfectamente afuera”, complementó.



El Presidente aseveró que “hay una gran valoración de la fortaleza institucional de Chile. Y la sensación que he tenido, por lo menos con las conversaciones de diferentes lideres empresariales de diferentes países, es que valoran que en Chile hayamos optado, en un momento de crisis, por más democracia”.



“Eso es lo que significa el proceso constituyente, más democracia, y es lo que vamos a definir el 4 de septiembre en el plebiscito”, sentenció.