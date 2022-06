Por primera vez se cosechará tomate limachino en temporada de invierno

Dos agricultoras de la localidad de Lliu Lliu trabajan, junto a personal técnico y profesional del programa Prodesal Limache, para asegurar la cosecha de este fruto en la época donde se registran las temperaturas más bajas del año. Producción de almácigos, buen manejo de fertilizantes y métodos de riego, son algunas de las asesorías que debieron recibir ambas trabajadoras para poner en marcha este proyecto.

Al respecto, el alcalde de Limache, Daniel Morales, destacó el hito de las agricultoras y el beneficio que generará a los habitantes: “Es muy tradicional degustar este fruto normalmente entre los meses de octubre y marzo de cada año, pero hoy las propietarias de este campo están desarrollando un acto de innovación que es muy valioso, el cual permite extender la vida y durabilidad de este producto fuera de la estacionalidad normal. Esto, para los limachinos en particular, va a generar una tremenda oportunidad, pues podrán degustar este fruto no tan solo en una determinada época del año, sino que además extender su temporada. Lo anterior generará una posibilidad laboral durante una época en que, tradicionalmente, este producto no puede ser desarrollado naturalmente”.

Gabriela Lemus, agricultura y una de las administradoras del predio, explicó la labor y el esfuerzo que ha significado llevar a cabo esta iniciativa: “El proceso de plantar este tomate limachino de invierno comenzó en enero y hasta la fecha lo hemos trabajado. Ha sido un desafío grande por las inclemencias del tiempo, ya que jamás pensamos que iban a haber heladas tan importantes como las que hubo, pero aun así hemos logrado sacar adelante el fruto conservando su sabor original”.

Por primera vez en la historia de la comuna, el tomate limachino, caracterizado a nivel nacional por su sabor, textura y aroma, será cosechado en la temporada de invierno. De esta forma, el tradicional fruto podrá ser consumido durante todo el año. Este hito es alcanzado gracias a la labor del equipo de Prodesal Limache, que trabaja día a día con los agricultores locales en este y otros proyectos agrícolas.

Constanza Lobos, encargada de packing y post cosecha del Programa de Desarrollo Local (Prodesal) de Limache, recalcó que se trata de una iniciativa innovadora en la comuna, que ha sido impulsada, en principio, por tres agricultores de la Cooperativa Coalim: “Tanto ellas como otro productor de la cooperativa iniciaron esta propuesta y como los resultados han sido favorables, idealmente esperamos que otros productores se sumen. A muchos les cuesta atreverse a innovar, pero como han visto buenos resultados, lo más probable es que ahora se atrevan”.

El tomate limachino estará a la venta durante la temporada de invierno en la Agroferia Prodesal (todos los viernes de 08:30 a 14:00 horas) y en la Feria Artesanal de Limache (jueves y viernes de 08:30 a 16:00 horas) ambas ubicadas en las inmediaciones del Parque Brasil.